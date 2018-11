Facebook: La “Abuela Norma” criticó duramente a Leyla Chihuán y a Fuerza Popular [VIDEO]

No hay duda que la ‘Abuela Norma’ ya es toda una celebridad en Facebook, espacio en el que constantemente su nieta Zully Vicente comparte los videos que graba junto a ella en su vivienda.

En esta oportunidad, la ocurrente mujer se animó a dar sus opiniones sobre las declaraciones vertidas por Leyla Chihuán a quien no dudó en lanzar duros calificativos por afirmar que su sueldo en el Congreso de la República no le alcanzaba para su ritmo de vida. Además, la “Abuela Norma” se animó a dar algunas recomendaciones a Keiko Fujimori, lideresa del partido de Fuerza Popular.

A través de un video compartido en Facebook, la “Abuela Norma” se animó a lanzar duros comentarios sobre el acontecer político del país y además reflexionó sobre el que sería para ella el verdadero motivo por el que ingresan a la política.

“El que entra al poder no quiere salir por la plata que hay ahí. Los congresistas años y años están ahí y no hacen nada”, comentó la mujer quien también se animó a criticar duramente a Leyla Chihuán, quien afirmó que su sueldo no le alcanzaba.

"Cómo no le va alcanzar, qué cosa hará para que no le alance; si cuando jugaba voley no ganaba lo que tiene ahora”, sostuvo la mujer quien ha recibido el respaldo de miles de usuarios de Facebook quienes coincidieron con la mujer al criticar con severidad las palabras de la congresista fujimorista quien sigue en el 'ojo de la tormenta' tras las declaraciones sobre su economía.

Por otro lado, la “Abuela Norma” fue consultada por Keiko Fujimori y Alberto Fujimori de quienes tuvo crudos calificativos que fueron bien recibidos por sus seguidores de Facebook, quienes ya suman más de 450 mil en dicha red social.

Aquí te compartimos el video completo en el que podrás conocer la opinión de este popular personaje que se ha ganado el cariño de miles de usuarios de Facebook, quienes rescatan la sinceridad que tiene para dar sus comentarios y la sapiencia que tiene frente al acontecer nacional.