Facebook Viral: Reptil hace un ‘pool dance’ y genera sensación en todo Internet [VIDEO]

Siempre los videos de animales causan gran sensación en Facebook, y esta vez no podía ser la excepción. Un usuario captó que su mascota, un gecko, realizaba unos extraño movimientos, mientras se sujetaba de una cuerda, por lo que decidió grabarlo y subirlo a redes sociales, donde se convirtió en toda una sensación.

Este video fue compartido por Facebook, para que se volviera rápidamente viral en esta red social, porque muchos usuarios no dejaron de reír ante la agilidad de este reptil cuando se sujetaba de la cuerda. El clip fue compartido en la popular plataforma, originando cientos de comentarios y reacciones, donde abundaron las famosas “me divierte”.

Cabe mencionar que, Facebook se está convirtiendo en una plataforma que retiene más a los usuarios por lo que ofrecen sus materiales audiovisuales, que, por otro tipo de actividades, por lo que cientos de ellos comparten clips virales cada vez más seguido, como es el caso de este reptil que se ganó cientos de admiradores al demostrar sus dotes para el ‘pool dance’.

La joven llegó a su casa tras el trabajo y vio que su mascota no estaba en el mismo lugar de siempre, por lo que pasó un susto de momento, pues al encontrarlo no solo le volvió la tranquilidad, sino que no dejó de reír por varios minutos, pues halló al gecko en una situación tan extraña que decidió compartirlo.

Resulta que, Hecko, como se llama el animal, estaba sujetado de una cuerda y daba la impresión que estuviese haciendo un ‘pool dance’. Por lo que ella se sentó en el mueble de la sala y grabó a su mascota. El resultado fue que se volvió viral en muy poco tiempo y cientos se declararon admiradores del reptil

Mira el video de Facebook que se volvió viral rápidamente