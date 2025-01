¿Por qué ya no puedes pagar con el celular? Así arreglas este problema que afecta a miles

Al momento de realizar un pago en un establecimiento comercial, muchas personas sienten preocupación al entregar sus tarjetas de crédito o débito, ya que los casos de clonación de tarjetas han aumentado mucho. Si formas parte de este grupo, debes saber que existe una solución segura y práctica para pagar en un POS sin necesidad de sacar tu tarjeta: usar tu smartphone.

A finales de 2023, Google lanzó la aplicación "Billetera de Google" que nos permite 'transformar' nuestro teléfono inteligente en una tarjeta de crédito o débito virtual. Gracias a esta herramienta, que no cobra comisiones, ya no será necesario sacar la tarjeta física de nuestra billetera, basta con acercar el celular al POS para completar la transacción de manera rápida y segura.

¿Por qué ya no puedo pagar con el celular?

Google Wallet se ha vuelto una excelente alternativa, sobre todo en los establecimientos donde no es posible pagar con Yape o Plin, ya sea porque no aceptan estos métodos de pago o porque la señal de internet es muy baja. Aunque la mayoría de los usuarios no presenta ningun inconveniente con la billetera digital, otros han reportado no poder realizar pagos. ¿Por qué?

Para poder utilizar la Billetera de Google, no solo deberás registrar tu tarjeta de débito o crédito en la aplicación, también será necesario que tu smartphone tenga una función llamada NFC o Near-field communication (Comunicación de campo cercano). Gracias a esta tecnología, dos dispositivos (el POS y tu smartphone) podrán intercambiar datos si se juntan unos segundos.

Si ya no puedes pagar con tu teléfono inteligente, lo más probable es que hayas desactivado la función NFC de tu smartphone, así que basta con habilitarla. Puedes mantenerla activada todo el tiempo, ya que no consume mucha energía. En caso prefieras tenerla apagada, recuerda prenderla cuando debas realizar algún pago usando tu celular como tarjeta.

Además de Perú, México y Estados Unidos, la aplicación Billetera de Google está disponible en una gran cantidad de países. Sobre la función NFC, esta tecnología está presente en prácticamente todos los smartphones. Por lo general, se encuentra en el menú de ajustes rápidos, es decir, deslizando el dedo desde la parte superior de la pantalla.

¿Cómo registrar tu tarjeta en Google Wallet?

Ve a Play Store y descarga la Billetera de Google en tu teléfono Samsung, Xiaomi, Honor, entre otras marcas que usan Android

Abre la aplicación. Verás que te pedirá ingresar los datos de tu tarjeta

Te llegará un mensaje de texto (SMS) con un código de confirmación.

Eso sería todo. Ya está registrada tu tarjeta en Google Wallet

Para pagar en un restaurante, centro comercial o cualquier otro establecimiento comercial, solo tendrás que activar el NFC de tu smartphone y acercar el equipo al POS. No hace falta abrir la aplicación Billetera de Google para hacer el pago, tampoco es necesario contar con conexión a internet, lo que es perfecto si estás en zonas con pésima cobertura.