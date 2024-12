¿Cómo salvar tu cuenta de Facebook, WhatsApp e Instagram y evitar que Meta la bloquee?

Las cuentas de Facebook, WhatsApp e Instagram de miles de personas en todo el mundo han sido bloqueadas por Meta, la empresa de Mark Zuckerberg. Desde el pasado 18 de diciembre, usuarios en México, Colombia, Perú, España, entre otros países, han reportado este problema que, hasta el momento, no tiene una solución. ¿Tu cuenta podría estar en peligro? Te diremos cómo evitar este baneo.

¿Por qué Meta está bloqueando cuentas de WhatsApp, Facebook e Instagram?

La red social X, que pertenece a Elon Musk, está repleta de publicaciones realizadas por usuarios que se quejan de los baneos masivos. Mark Zuckerberg no ha emitido un comunicado que explique la situación. Las cuentas oficiales de Meta, Facebook, WhatsApp e Instagram, tampoco han realizado ningún anuncio, pese a que son etiquetadas por miles de personas.

Por el momento, la única información oficial proviene de las capturas de pantalla que los usuarios baneados han compartido. Estas imágenes explican, de manera general, las razones del bloqueo. Al parecer, los propietarios de las cuentas suspendidas habrían infringido las normas comunitarias de estas plataformas.

Algunos usuarios han reportado que pueden apelar el baneo, es decir, tienen una oportunidad de recuperar sus cuentas. No obstante, muchos no tienen esta opción, así que temen haberlas perdido para siempre. Si te encuentras en esta situación, no te preocupes, ya que posiblemente sea un error de Meta y pronto volverás a tener acceso.

¿Cómo salvar tu cuenta de WhatsApp, Facebook e Instagram?

En caso el baneo de Facebook, WhatsApp e Instagram no sea un error, eso significa que Meta ha endurecido los castigos contra las personas que infringen sus normas comunitarias. Debido a que muchas personas no han leido este reglamentO, vamos a brindarte los puntos que son más importantes y que deberías evitar para no correr el riesgo de ser bloqueado: