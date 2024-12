¿Bloquearon tu cuenta de WhatsApp, Facebook e Instagram? Así contactas con Meta y pides una revisión

¿No puedes ingresar a WhatsApp, Facebook e Instagram? No eres el único. Desde el pasado 18 de diciembre de 2024, miles de personas de todo el mundo han reportado que sus cuentas fueron inhabilitadas de forma inesperada. Este baneo masivo ha llevado a que muchos quieran contactar con Meta, la compañía de Mark Zuckerberg, para solicitar una revisión. ¿Quieres saber cómo?

¿Por qué Meta está bloqueando cuentas de WhatsApp, Facebook e Instagram?

Hasta el momento, la empresa estadounidense no ha emitido ningún comunicado que explique esta ola de baneos, es decir, se desconoce si fueron intencionados o si se trata de un 'bug' que pronto será corregido. Lo que ha generado gran preocupación en los cibernautas es que, ni las cuentas oficiales de Meta, ni Mark Zuckerberg, han realizado alguna publicación al respecto

Aunque no hay información oficial, en las capturas de pantalla (que muchos usuarios han compartido en redes sociales) podemos conocer los motivos por los que suspendieron sus cuentas de WhatsApp, Facebook e Instagram. Al parecer, las personas que han sido 'baneadas' habrían infringido las 'Normas Comunitarias' de la compañía.

"Esta cuenta ya no puede usar WhatsApp. Completamos la revisión y descubrimos que la actividad de esta cuenta no seguía las condiciones de servicio de WhatsApp". Este mensaje está apareciendo en los teléfonos inteligentes (Android y iPhone) de miles de personas que fueron afectadas por este bloqueo masivo. ¿Y las otras aplicaciones?

A los usuarios de Facebook e Instagram, por su parte, les está saliendo el siguiente mensaje: "Inhabilitamos tu cuenta. Tu cuenta, o actividad en ella, incumple nuestras Normas Comunitarias. Nadie puede ver, ni encontrar tu cuenta y no puedes usarla. Toda tu información se eliminará definitivamente. No será posible solicitar otra revisión de esta decisión".

Muchos delincuentes se están aprovechando de la desesperación de los usuarios y están tratándoles de robar sus cuentas. Usando perfiles falsos de X (antes Twitter) están promocionando cuentas que, supuestamente, pueden ayudarte a recuperar tu cuenta. No obstante, lo único que harán es pedirte que les compartas tu correo electrónico y clave para poder 'ayudarte'.

¿Cómo ponerte en contacto con WhatsApp?

Si fuiste víctima de la 'ola de baneos' y perdiste acceso a tus cuentas, debes saber que una forma de recuperarlas es poniéndote en contacto con la compañía Meta. En la actualidad, WhatsApp tiene una herramienta que nos permite enviarles un mensaje a los desarrolladores. Podrás pedirle que revisen tu suspensión y si es posible revocarla. Solo sigue estos pasos:

Abre Google Chrome (o cualquier otro navegador) e ingresa a la sección Contactar con WhatsApp

Verás un formulario. Debes colocar tu número telefónico y el prefijo de tu país. Si eres de Perú, deberás elegir +51

También deberás escribir (dos veces) tu correo electrónico. Ahí llegará la respuesta de Meta

Te pedirán seleccionar el sistema operativo de tu teléfono: Android, iOS o Web/Escritorio

Finalmente, procede a escribir un mensaje. Asegúrate de solicitar una revisión

¿Cómo ponerte en contacto con Facebook?

Según detalla Adslzone, un portal especializado en tecnología, contactar con Facebook es más complicado, ya que cualquier consulta o queja suele hacerse a través de su plataforma, a la que no puedes acceder. No obstante, puedes probar enviando un correo electrónico la siguiente dirección: support@fb.com (Soporte general de Facebook).

En caso no recibas ninguna respuesta, puedes tratar de comunicarte con Facebook a través de sus redes sociales. Actualmente, tiene cuentas en Twitter, Threads, Instagram y LinkedIn. Puedes intentar enviar un mensaje directo, si no es posible hacerlo, no te preocupes, puedes probar etiquetándolos en alguna publicación.

¿Cómo ponerte en contacto con Instagram?

Al igual que Facebook, Instagram es una plataforma difícil de contactar; sin embargo, no pierdes nada enviándoles un correo electrónico a la siguiente dirección: support@instagram.com. Si no obtienes una respuesta, te recomendamos escribirles a través de otras plataformas como Twitter, Threads o LinkedIn. Actualmente, muchos usuarios están haciéndolo