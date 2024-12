Bloqueo masivo de Facebook, WhatsApp e Instagram: ¿por qué Meta está suspendiendo miles de cuentas?

Miles de usuarios de Facebook, Instagram y WhatsApp se llevaron una gran sorpresa, luego de que entraran a sus cuentas y les apareciera un mensaje que les informaba que habían sido suspendidos, sin explicación. El baneo masivo generó mucha preocupación, ya que Meta no ha explicado bien los motivos y si existe una forma de desbloquearse.

¿Qué se sabe del baneo masivo de Facebook, Instagram y WhatsApp?

Todo comenzó el pasado 18 de diciembre de 2024, cuando cientos de cibernautas (de diversas nacionalidades) comenzaron a usar su cuenta de X (antes conocida como Twitter) para informar que tenían problemas para iniciar sesión en Facebook, Instagram y WhatsApp, la principales aplicaciones que pertenecen a Meta, la empresa de Mark Zuckerberg.

Muchos usuarios acompañaban sus quejas con capturas de pantalla, las cuáles mostraban que sus cuentas habían sido inhabilitadas. Aunque en algunos casos, la compañía estadounidense brindaba una opción para apelar la sanción, en otros era imposible hacerlo, es decir, la cuenta de las personas afectadas habría sido bloqueada para siempre.

"No entiendo nada de lo que está pasando, es increíble que, de un momento a otro, me quedé incomunicad. Esperemos que sea un error de sus servidores", "Hay muchísima gente que está pasando por este mismo error. Esto no puede ser casualidad", "Todas mis redes fueron dadas de baja, hasta mi número de WhatsApp que solo lo uso para trabajo", estas fueron algunas quejas hechas por los usuarios.

¿Por qué Meta ha empezado este baneo masivo de cuentas de Facebook, Instagram y WhatsApp?

Hasta el momento, ni Meta, ni la cuenta oficial de Mark Zuckerberg, ha brindado un comunicado que explique porqué han comenzado a banear masivamente a miles de usuarios de Facebook, WhatsApp e Instagram. Sin embargo, todo parece indicar que las personas afectadas habrían realizado acciones que van en contra de las Normas comunitarias.

Como podrás apreciar en las imágenes, los usuarios de WhatsApp que fueron víctimas del baneo masivo, vieron aparecer un mensaje que les informaba lo siguiente: "Esta cuenta ya no puede usar WhatsApp. Completamos la revisión y descubrimos que la actividad de esta cuenta no seguía las condiciones de servicio de WhatsApp".

En Facebook e Instagram, los usuarios veían el siguiente mensaje: "Inhabilitamos tu cuenta. Tu cuenta, o actividad en ella, incumple nuestras Normas Comunitarias. Nadie puede ver, ni encontrar tu cuenta y no puedes usarla. Toda tu información se eliminará definitivamente. No será posible solicitar otra revisión de esta decisión".

Así luce una cuenta de Facebook e Instagram baneada. Foto: captura de X

Evita caer en estafas

Muchos delincuentes están aprovechando el baneo masivo de Facebook, Instagram y WhatsApp para robar las credenciales de las personas afectadas. En X, perfiles falsos están recomendando usuarios que, supuestamente, los ayudaron a recuperar sus cuentas suspendidas, pero en realidad todo sería parte de una estafa.

Si te pones en contacto con estos usuarios, te pedirán que les brindes tu correo electrónico y clave, información que será necesaria si deseas recuperar tus cuentas de Facebook, Instagram y WhatsApp. Muchos terminan dándoselas, sin imaginar que (en caso Meta arregle la situación) acabarán sin acceso a sus perfiles, los cuáles luego usarán para promocionar estafas.