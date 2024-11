¿Vaciaste por error la papelera de reciclaje? Así podrás recuperar cualquier archivo en tu PC

Cuando eliminas una fotografía, video u otro archivo de tu computadora, este no desaparece de inmediato. Aunque pueda parecer que se ha borrado para siempre de Windows, en realidad se movió a la Papelera de reciclaje, una sección del disco duro que guarda temporalmente los documentos antes de su eliminación definitiva.

Muchas personas creen que los archivos eliminados permanecen eternamente en la Papelera de reciclaje, siempre y cuando no la vacíen. Sin embargo, esto no es completamente cierto. Aunque no lo creas, los documentos se eliminarán automáticamente después de 30 días. Una vez que eso suceda, no será tan fácil recuperarlos.

¿Qué ocurre con los archivos borrados de la Papelera de reciclaje?

Según detalla Softzone, un portal especializado en tecnología, cuando vaciamos la Papelera de reciclaje de Windows, los archivos eliminados no se pierden para siempre. El sistema operativo marcará su espacio de almacenamiento como "Disponible" y quedará a la espera de que sea ocupado por tus nuevos documentos.

El contenido eliminado de la Papelera de reciclaje seguirá permaneciendo como un archivo binario en el disco duro de tu computadora durante un buen tiempo. Sin embargo, recuperar esa información no será fácil, ya que Windows no cuenta con herramientas nativas para hacerlo. Será necesario recurrir a software de terceros.

Si buscas en internet, hallarás muchos programas de recuperación de archivos que prometen restaurar fotografías, videos, música, entre otros documentos que eliminaste por error de la Papelera de reciclaje. Aunque la mayoría son de pago, es posible que encuentres alguno gratuito o con una versión de prueba limitada.

¿Qué programas son los más recomendables?

En la actualidad, existen varios programas de recuperación que puedes probar. Dentro de los más recomendables se encuentran "Stellar Data Recovery", "Disk Drill Pro", "DiskDigger" y "Recuva". De preferencia, busca estas aplicaciones en sus páginas web oficiales, jamás las bajes de un portal de terceros, ya que podría venir con virus.

Utilizar estos programas de recuperación es bastante sencillo. Por ejemplo, Stellar Data Recovery es un software premium; sin embargo, con su versión de prueba puedes restaurar los archivos que creías perdidos. Una vez instalado en tu computadora, comenzará a analizar el disco duro en busca de la foto, video o audio eliminado.

Vale resaltar que el tiempo de recuperación puede variar, dependiendo de ciertos factores. Por ejemplo, si el archivo eliminado es reciente, lo más probable es que se recupere rápidamente. Sin embargo, si fue borrado hace meses, es posible que su espacio de almacenamiento ya haya sido asignado a un nuevo documento.

Finalmente, es importante aclarar que Stellar Data Recovery y otros programas similares no solo sirven para restaurar los archivos eliminados de la Papelera de reciclaje. Si tienes un disco duro portátil o una memoria USB que no se lee o que has formateado, también es posible que recuperes los archivos perdidos.