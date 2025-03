Pável Dúrov, creador de Telegram, critica duramente a WhatsApp: "Es una imitación barata"

A pesar de que WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más usada en el mundo, no es la única disponible. En la actualidad, hay varias alternativas que buscan "robarle la corona" a la plataforma de Meta. Una de estas apps es Telegram, la cual está disponible en Android e iOS, y ha ganado millones de usuarios en los últimos años. ¿Has llegado a probarla?

Desarrollada por los hermanos Pável y Nikolái Dúrov, Telegram se ha convertido en una excelente alternativa que, a diferencia de WhatsApp, no suele experimentar caídas globales. Además, se ha caracterizado por presentar funciones innovadoras, como las transcripciones de audio, que, sospechosamente, luego son implementadas por la compañía de Mark Zuckerberg.

¿Qué dijo Pável Dúrov sobre WhatsApp?

Recientemente, Pável Dúrov compartió un comunicado en su canal oficial de Telegram para celebrar que su app de mensajería instantánea ahora tiene más de 1,000 millones de usuarios activos mensuales. Asimismo, destacó que es la segunda plataforma de comunicación más popular del mundo, excluyendo a WeChat que es exclusiva del territorio chino.

En su comunicado, el fundador de Telegram no solo llenó de elogios a su aplicación de mensajería, sino que también resaltó que los ingresos de su empresa han aumentado en 2024. Incluso se atrevió a criticar fuertemente a WhatsApp, su principal competidor, al que describió como una "copia barata". ¿Cuáles fueron sus palabras exactas? Te las revelamos:

"El compromiso de los usuarios también está en aumento. En promedio, cada usuario abre Telegram 21 veces al día y pasa 41 minutos en la app diariamente. Mientras tanto, nuestro crecimiento en ingresos se ha disparado, alcanzando $547 millones en ganancias en 2024", señaló el también fundador de la red social VK.

"Frente a nosotros está WhatsApp, una imitación barata y diluida de Telegram. Durante años, han intentado desesperadamente copiar nuestras innovaciones mientras quemaban miles de millones en cabildeo y campañas de relaciones públicas para frenarnos. Fracasaron. Telegram creció, se volvió rentable y, a diferencia de nuestro competidor, mantuvo su independencia", agregó.

¿Qué dijo Pável Dúrov sobre su detención en Francia?

Como recordaremos, Pável Dúrov fue detenido en Francia a mediados del 2024, debido a supuestas infracciones, como tráfico de drogas, delitos contra menores y fraude, complicidad en operaciones de delincuencia organizada, negativa a proporcionar información o documentos a los investigadores cuando la ley lo exige, entre otros delitos.

Luego de estar varios meses en Francia, Pável Dúrov finalmente pudo volver a Dubái, donde actualmente reside. En su canal oficial de Telegram, el empresario se animó a hablar sobre el tema, asegurando que la investigación todavía sigue en curso y agradeciendo a quienes le mostraron su apoyo desde el principio.

"He regresado a Dubái después de pasar varios meses en Francia debido a una investigación relacionada con la actividad de criminales en Telegram. El proceso sigue en curso, pero se siente increíble estar de vuelta en casa. Quiero agradecer a los jueces de instrucción por permitir que esto suceda, así como a mis abogados y equipo por sus incansables esfuerzos en demostrar que, en términos de moderación, cooperación y lucha contra el crimen", indicó.

"Telegram no solo ha cumplido sino que ha superado sus obligaciones legales durante años. También estoy profundamente agradecido por los millones de personas en todo el mundo que han mostrado su apoyo a lo largo de este inesperado proceso; ha significado mucho. No hay nada que nuestra comunidad de mil millones de personas no pueda superar", añadió.