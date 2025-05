Telegram: Así puedes descargar música gratis y legal desde la app

Un bot para Telegram no es más que un robot o programa preparado para ejecutar distintas acciones.

Un bot para Telegram no es más que un robot o programa preparado para ejecutar distintas acciones.

Telegram es conocida por ser la aplicación de mensajería instantánea rival de WhatsApp. Sin embargo, pocos saben que dentro de esta app existen funciones muy útiles y que superan a las de su competencia, entre ellas la de poder descargar música gratis por medio de esta plataforma como Spotify.

Resulta que Telegram tiene en su aplicación unos canales bot. En este espacio se puede acceder fácilmente para descargar canciones de forma gratuita e incluso cuentan con un reproductor para que cualquier usuario lo use sin complicaciones. No obstante, debes seguir una serie de pasos para no tener incovenientes. De esta manera, tendrás tu tema favorito dentro de sus archivos y podrás reproducirlo en cualquier momento con o sin conexión.

Estos son los pasos para descargar música en Telegram

Ingresa a Telegram y escribe VKM Bot.

Cuando ingreses al mencionado chat de Telegram, debes dar clic en iniciar.

El chatbot te enviará un mensaje que debes responder con el nombre de la canción que estás buscando.

Aparecerá una lista de resultados relacionada con el tema que estás buscando.

Ahora debes dar clic sobre el número de la canción que buscas.

Tras aparecer, pulsa sobre el ícono de ‘Play’ para escucharla.

Para descargar la canción debes dar clic en los tres puntos del mensaje y elegir la opción ‘Guardar archivo’.

¿Qué es un bot para Telegram?

Un bot para Telegram no es más que un robot o programa preparado para ejecutar distintas acciones, es como un asistente especializado, que en este caso nos ofrece automatizar la búsqueda de música gratis para descargarla directamente en nuestro Android sin necesidad de abandonar Telegram ni de descargar aplicación alguna para conseguirlo.

Asbanc alerta sobre filtración y venta de datos personales en WhatsApp y Telegram

Las transacciones financieras corren peligro y es que la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) alertó al Gobierno del Perú sobre una posible filtración de datos personales y que estarían siendo vendidas en redes sociales como Facebook, WhatsApp y Telegram.

Por medio de un documento, el presidente de Asbanc, Martín Naranjo, reiteró su preocupación por la existente “brecha de seguridad” que han dado a conocer en las dos últimas reuniones que sostuvieron el 29 de abril y el 13 de mayo de este año.

“Hemos tomado conocimiento de la comercialización de información altamente sensible que compromete los datos personales de un número considerable de personas y que, al estar disponible en redes sociales, pone en riesgo el desarrollo de transacciones seguras”, dijo.