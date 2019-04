Adolescente de 16 años se convirtió en un negociante exitoso gracias a videos de YouTube

En la actualidad, Internet se ha vuelto una herramienta fundamental para el aprendizaje de miles de personas ya que cuenta con información de todo tipo que se puede encontrar en millones de páginas web. Esto ha quedado demostrado una vez más gracias a la historia Edward Ricketts, un adolescente británico de 16 años que se convirtió en un exitoso negociante solo viendo videos que encontró en YouTube.

Ricketts le contó al medio Daily Mail que estaba interesado en ingresar en el mundo de los negocios después de ver a un experto en la compra y venta de divisas presumir en Instagram sobre las altas ganancias que tenía. El adolescente le consultó al hombre sobre cómo podía tener el mismo éxito, sin embargo, él le aseguró que no lograría nada porque necesitaba una capacitación formal sobre el tema.

El muchacho en lugar de darse por vencido con este comentario, decidió aprender por sí mismo sobre las divisas a través de videos de YouTube. Según relata, solo ocho meses después de haber entrado al mundo de los negocios ya estaba teniendo buenos resultados.

Ricketts contó que inicio su aventura en el mundo de las divisas con solo 150 libras esterlinas (193 dólares estadounidenses), los cuales ganó tras haber trabajado como repartidor de folletos en una estación de tren. Pero gracias a lo que había aprendido en YouTube logró convertir esa pequeña cantidad de dinero en 61 mil libras esterlinas (aproximadamente 78 dólares estadounidenses).

Schoolboy, 16,turns $150 into$61,000 in less than a year. by studying trading tips picked up on YouTube for five hours a day

Edward Ricketts, from Walthamstow, east London, started with £150 in savings

He then watched YouTube videos on money trading for up to five hours a day pic.twitter.com/oCAECwTe7F