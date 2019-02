Huawei P Smart 2019 review: lo bueno y lo malo del smartphone que Huawei acaba de lanzar en Perú [VIDEO]

Hace unas semanas, Huawei presentó en nuestro país el Huawei P Smart 2019, un smartphone de gama media que posee algunas características de equipos premium y que gracias a Huawei Perú hemos podido probar durante algunas semanas.

En el siguiente review daremos a conocer nuestra experiencia usando el Huawei P Smart 2019 y detallaremos los puntos positivos y negativos de este smartphone es una buena opción para aquellos que buscan un celular bueno, bonito y barato.

DISEÑO

A primera vista parece que el cuerpo del Huawei P Smart 2019 está hecho de cristal; sin embargo, el equipo está fabricado de policarbonato. Pese a esto, la parte trasera del teléfono tiene un acabado elegante y brillante.

Lamentablemente, la parte trasera del equipo tiende a ensuciarse muy rápidamente con nuestras huellas digitales, por lo que tendrás que estar limpiándolo constantemente mantenerlo brillante o usar el protector que viene dentro de la caja.

En la parte frontal del Huawei P Smart 2019 podemos ver su pantalla de 6.21 pulgadas con resolución FullHD+ y con formato 19.5:9, la cual tiene un pequeño 'notch' en forma de gota, donde está la cámara delantera.

Atrás del equipo vemos la doble cámara principal del Huawei P Smart 2019 alineadas de forma vertical y debajo de ellas encontramos el flash LED. Asimismo, en la parte posterior encontramos el sensor de huellas digitales.

Finalmente, en la parte inferior del equipo encontramos el puerto jack de 3.5 mm para audífonos tradicionales, el altavoz y el puerto micro USB, una decepción, ya que la mayoría de teléfonos de esta gama tienen puerto USB tipo C.

PANTALLA

Si bien la pantalla del Huawei P Smart 2019 no es tan buena como la del Huawei Mate 20 Pro, que tuvimos la oportunidad de probar, sus bordes laterales si presentan una ligera curva, lo que permite que el equipo sea muy ergonómico.

Como mencionamos anteriormente, en la parte superior de la pantalla del Huawei P Smart 2019 podemos apreciar un pequeño 'notch' o muesca en forma de gota donde se encuentra la cámara fronta del equipo.

Para algunas personas este 'notch' puede resultar molesto, en mi caso no lo es; sin embargo, si no es de tu agrado, no debes preocuparte, ya que Huawei añadió una opción para 'desaparecerlo'.

Gracias a su resolución FullHD+, los videos de Netflix o YouTube que veas en la pantalla del Huawei P Smart 2019 tendrán una calidad de imagen óptima, por lo quedarás muy satisfecho en este apartado.

Sin embargo, hay algo que me llamó mucho la atención y es que el brillo de la pantalla del Huawei P Smart 2019 cambia automáticamente, dependiendo del lugar en el que te encuentres.

Es decir, si estás en un lugar con poca luz, el brillo de la pantalla del Huawei P Smart 2019 bajara automáticamente y sucederá todo lo contrario en caso te encuentres caminando en la calle con una fuerte luz solar.

Para algunos esto puede ser positivo, ya que menos brillo en la pantalla significa más horas de batería, pero personalmente esto no me agradó, ya que me gusta tener mis equipos con el brillo al máximo.

SISTEMA OPERATIVO Y RENDIMIENTO

El principal problema con los teléfonos de gama media es el 'lag' que se presenta cuando utilizas algunas aplicaciones o juegos pesados; sin embargo, en el Huawei P Smart 2019 esto es mínimo, ya que el equipo es muy fluido.

Su procesador Kirin 710 de 8 núcleos, sus 3GB de RAM y 64 GB de memoria interna (ampliables hasta 512 GB con una tarjeta microSD), sumado a que utiliza el sistema operativo Android 9.0 Pie, hacen que el rendimiento sea óptimo.

Durante nuestro periodo de prueba probamos el Huawei P Smart 2019 con aplicaciones populares (Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, etc), así como con juegos (Pokémon GO, PUGB, Bleach Brave Souls) y no tuvimos problemas persistentes.

Algo a destacar es que el Huawei P Smart 2019 posee giroscopio, por lo que si eres fanático de Pokémon GO y disfrutas capturando pokémon con realidad aumentada, este smartphone es ideal para ti.

BATERÍA

Los últimos equipos presentados por Huawei siempre se han caracterizado por la autonomía y el Huawei P Smart 2019 no es la excepción, ya que un usuario común lo puede usar sin problemas durante un día sin cargar.

Esto gracias a su batería de 3400 mAh que, si bien no es carga rápida, si permite tener un uso constante del equipo, sin temer a quedarte sin energía a mitad del día, como suele pasar con smartphone similares.

Con la batería al 100% comenzamos a utilizar el Huawei P Smart 2019 desde tempranas horas de la mañana y nos llevamos la sorpresa de que necesitamos cargarlo aproximadamente a las 6:00 p.m., es decir, su batería nos duró casi todo un día laborable.

SEGURIDAD

El Huawei P Smart 2019 posee dos formas de proteger la información de tu teléfono, una es el reconocimiento facial y otra es el sensor de huellas digitales ubicado en la parte trasera.

Hablemos primero del sensor de huellas digitales, el cual tiene una ubicación perfecta, desde mi punto de vista, ya que te permite desbloquear el equipo con mucha facilidad, usando tus dedos (puedes registrar hasta 5).

Algo que Huawei corrigió fue la ubicación del sensor de huellas, ya que en el Huawei Mate 20 Pro se encontraba en la pantalla y era irrelevante, ya que el equipo tenía reconocimiento facial.

Si bien el Huawei P Smart 2019 también posee reconocimiento facial es mucho más simple que el implementado en el Huawei Mate 20 Pro y a veces falla, especialmente si hay poca iluminación.

Por eso, creo personalmente que es un acierto que el lector de huellas digitales se encuentre en la parte trasera del equipo, ya que puede desbloquearse usando cualquiera de nuestros dedos índice.

CÁMARA

La mayoría de personas elige un smartphone por su cámara, ya que a muchos les gusta tomar buenas fotografías para compartirlas con sus amigos y son pocos los teléfonos que captan imágenes de calidad, especialmente de noche. Como podrás apreciar en el video, el Huawei P Smart 2019 graba en Full HD a 60 fps.

El #HuaweiPsmart2019 graba en Full HD a 60 fps pic.twitter.com/8RqXPQw6ql — Juan José López C. (@jlopezc2010) 22 de febrero de 2019

Frontal

La mayoría de compañías no le pone mucho empeño a la cámara frontal; sin embargo, Huawei decidió que el Huawei P Smart 2019 tenga una cámara de 16 megapíxeles que garantizan selfies de calidad, incluso de noche.

La cámara frontal del Huawei P Smart 2019 tiene un 'modo retrato' con el que podrás desenfocar el fondo de tu selfie, es decir, el famos efecto bokeh. Probamos esta característica y no está mal.

En lo que respecta a los selfies de noche, todo dependerá de la iluminación del lugar. Si es buena y permaneces quieto algunos segundos, entonces la foto tendrá una buena calidad, aunque presenta un ruido fotográfico.

Finalmente, la cámara frontal del Huawei P Smart 2019 presenta un modo llamado "Lente AR", el cual nos permite tomarnos un selfie y añadir curiosos efectos, filtros y fondos a la imagen.

Principal

La doble cámara principal del Huawei P Smart 2019 está compuesta de dos sensores, uno de 13 megapíxeles y otro de 2 megapíxeles, este es el que te permite realizar el famoso efecto bokeh en tus fotos.

Realizamos una prueba fotográfica en la Plaza de Armas de Lima para probar la doble cámara del Huawei P Smart 2019 y los resultados nos sorprendieron, especialmente las imágenes tomadas de noche.

En las fotos captadas de día no hay ningún problema, los colores son muy vivos y se apegan mucho a la realidad, solo se aprecian pequeñas imperfecciones cuando haces zoom en la imagen tomada.

En la prueba realizada de noche si vimos que surgían más problemas, ya que las fotos presentaban mucho ruido fotográfico, sobre todo si no habían mucha iluminación.

Probando la doble cámara del #HuaweiPsmart2019 en la noche pic.twitter.com/8GwPOdZ26h — Juan José López C. (@jlopezc2010) 22 de febrero de 2019

Para mejorar la calidad de fotos nocturnas, Huawei añadió el modo 'noche', el cual mejora considerablemente la calidad de imagen; sin embargo, el tiempo de obturación aumenta hasta 4 segundos.

Si bien este 'modo nocturno' mejora las fotos tomadas en la noche, los protagonistas de la imagen no deben moverse mucho, de lo contrario ellos saldrán medio movidos.

Por ejemplo, si usas el modo nocturno del Huawei P Smart 2019 y tomas una fotografía a un paisaje, notarás que algunas personas que caminaban por el lugar lucen como si fueran un fantasma o una mancha blanca.

Si quieres conocer más a fondo el Huawei P Smart 2019, aquí te dejamos el unboxing que realizamos.

Por: Juan José López (@jlopezc2010)