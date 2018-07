Instagram te avisará el momento en veas todas las historias

La idea de Instagram en la actualidad es que los usuarios logren pasar menos tiempo frente a la red social, es por eso, que finalmente lanzó una función para notificar a las personas cuando vieron todas las publicaciones de su feed que hayan sido publicadas en las últimas 48 horas.

Los usuarios de la red social verán el anuncio 'You're All Caught Up' (ya lo sabes todo) cuando hayan visto todas las publicaciones de las últimas 48 horas. De esta forma, Instagram se asegura que sus usuarios comprendan mejor su feed y sepan que no se han perdido de ninguna foto o video reciente.

Debajo del mensaje, la aplicación mostrará las publicaciones que ya se han visto y las que tienen más de dos días de haber sido publicadas, esto, sobre todo, con el propósito de que los usuarios puedan descansar del uso de la red social.

Instagram también aseguró que la función se vaya implementando de forma paulatina en los sistemas operativos de iOS y Android desde este miércoles. Por lo que, si aún no aparece en tu red social, no te preocupes, que lo hará en las siguientes horas.

Pero, esto no sería todo lo que Instagram ofrecerá como novedad para sus usuarios, porque el portal TechCrunch aseguró que tanto esta red social, como Facebook, están probando una función de 'No molestar' que permitirá a las personas desactivar las notificaciones de las redes sociales durante 30 minutos, una hora, dos horas, ocho horas, un día o hasta que las deseen volver a activar de forma manual.