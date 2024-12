Las redes sociales han sido testigos de innumerables historias que capturan la atención de miles de usuarios en cuestión de horas, pero pocos casos han generado tanto asombro como el de dos hermanos de Surco. En 2014, una imagen de la lista de electores durante las Elecciones Regionales y Municipales causó revuelo por revelar algo poco común: los hermanos en cuestión figuraban con nombres inusualmente largos. ¿Qué llevó al padre de estos niños a optar por una decisión tan singular?

¿Quiénes son los hermanos que tienen los nombres más largos del Perú?

Los hermanos peruanos Odín Thor Hermes Perseo Adonis Eros Vulcano Reynaldo Muñoz Rodríguez y Yavé Jehová Israel Zeus Inti Amón Osiris Javier Muñoz Rodríguez se han convertido en los protagonistas de una historia que llamó la atención de miles de peruanos. Ambos viven en Surco y, según su padre, fueron registrados con estos nombres para evitar problemas de homonimia, como los que él mismo sufrió en su juventud.

El nombre se observó en la lista de la mesa de sufragio. Foto: América TV

¿Por qué el padre de los hermanos optó por darles nombres tan largos y poco comunes?

El padre de los hermanos, en una entrevista con América TV, explicó que la decisión de otorgarles nombres tan largos surgió de una experiencia personal que lo marcó profundamente. “Cuando tenía 15 años me llevaron a la Prefectura, donde me torturaron estúpidamente y a finales de cuentas era un homónimo. Entonces, me hice la promesa: el día que yo tenga mis hijos, ellos no iban a pasar por eso”, comentó el progenitor.

Su vivencia con la homonimia lo motivó a elegir nombres que garantizaran la singularidad de sus hijos y evitaran cualquier confusión en documentos oficiales o situaciones legales. Además, destacó que sus cuatro hijas tienen nombres igualmente inusuales, con cuatro para cada una, y que incluso una de ellas cuenta con seis, todos inspirados en la mitología griega, como los de sus hermanos.

¿Qué historia se esconde detrás de los nombres más largos del Perú?

El caso de los hermanos se hizo conocido durante las Elecciones Regionales y Municipales de 2014, cuando un internauta compartió una foto de la lista de electores de su mesa de votación. Esta imagen, que rápidamente se volvió viral en las redes sociales, reveló los nombres largos de los dos niños, quienes figuraban con una serie de apellidos y nombres que sorprendieron a los usuarios.

Aunque el hecho de que alguien compartiera este documento generó un intenso debate en las plataformas digitales, fue también el punto de partida para que muchos conocieran la singular historia detrás de la elección de esos nombres. Como explicó el padre en la entrevista con América TV, la decisión no fue meramente estética, sino que estuvo basada en una experiencia traumática que vivió en su juventud, cuando la homonimia le causó problemas legales. A partir de esa vivencia, él decidió que sus hijos no sufrirían esa misma situación, y así eligió los nombres que los harían únicos en su registro civil.