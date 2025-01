Luis Lino Hijar, originario de Huacho, Perú, recuerda su infancia como un período completamente feliz. Tras enfrentar el auge del terrorismo en los años 80, decidió emigrar a Estados Unidos en busca de seguridad y nuevas oportunidades. Al llegar a Nueva York, se dedicó a aprender inglés y trabajó en la industria de la moda, iniciando así un camino lleno de desafíos.

Luego de unos años, se mudó a Long Island, donde se reinventó profesionalmente en bienes raíces y fundó la Cámara de Comercio Peruana Americana, convirtiéndose en un referente para la comunidad latina. En una entrevista con La República, compartió su historia.

Historia de Luis Lino

"Mi infancia fue completamente feliz en Huacho", comenta Luis. Asistió al colegio La Merced y luego ingresó a la Universidad José Faustino Sánchez Carrión para estudiar sociología. Sin embargo, su trayectoria académica fue interrumpida por el auge del terrorismo en los años 80, una época de incertidumbre que empujó a muchas familias a buscar un futuro más seguro en el extranjero.

En 1987, con apenas 23 años, decidió emigrar solo a Estados Unidos. "Vine como muchos inmigrantes, cruzando la frontera. Fue difícil, pero también una experiencia que ahora me llena de orgullo", recuerda.

Luis Hijar es originario de Huacho, Perú. Foto: cortesía

Los primeros años en Nueva York

A su llegada, el peruano encontró refugio en la casa de un tío, pero pronto tuvo que buscar trabajo para mantenerse. "Me tocó buscar trabajo y al comienzo me iba lejos porque veía anuncios en el periódico que estaban buscando personal y a veces me perdía, nunca llegaba, pero fue bastante aventuroso. (...). En esos años los americanos decían, 'no inglés, no trabajo', entonces uno también se esforzaba más por aprender el idioma", menciona.

"Mi primer trabajo fue en Manhattan, en la industria de la moda, había muchos peruanos inmersos en ese negocio, y por ahí comencé, barriendo y limpiando", agregó.

Construyendo un futuro en Long Island

Luis encontró en Long Island un lugar ideal para establecerse, motivado inicialmente por su pasión por el fútbol. "Me enamoré de Long Island porque ofrece más tranquilidad y calidad de vida", explica. Ahí, continuó sus estudios técnicos en el instituto Voces, especializándose en motores y electricidad, para luego reinventarse profesionalmente en bienes raíces. "Desde el 2001 soy broker asociado, dedicado principalmente a la compra y venta de propiedades residenciales."

Asimismo, el peruano destaca la importancia de prepararse antes de emigrar. "Siempre les digo a quienes quieren venir: dos cosas básicas, aprender el idioma y saber manejar. Eso amplía tus horizontes y te permite buscar mejores oportunidades."

Fundador y líder comunitario

El impacto de Lino no se limita a su carrera profesional. En el 2006, junto a otros compatriotas, fundó la Peruvian American Chamber of Commerce of Long Island en New York (PACCLI). "La idea fue crear una red de apoyo para empresarios, asesorarlos y ayudarles a conectarse con recursos gubernamentales y financieros", señala con orgullo. Desde su inicio, la Cámara ha crecido y ahora incluye a miembros de diversas nacionalidades, promoviendo un espíritu de unidad entre las comunidades latinas.

La Cámara también colabora con el consulado peruano, organizando servicios móviles que evitan a los peruanos desplazarse hasta Manhattan para realizar trámites. "Es algo que nos llena de orgullo, porque es un servicio directo a nuestra comunidad", explica.