La peruana que comenzó confeccionando ropa y hoy tiene una exitosa empresa inmobiliaria en EE. UU.: "Nunca dejé de trabajar"

Gladys Valerius es una peruana que tiene una empresa exitosa en Miami, Estados Unidos. Foto: composición LR/Andina/Brickell By Gladys

A sus 87 años, Gladys Valerius se erige como un símbolo de vitalidad y éxito, con una trayectoria marcada por emprendimientos y desafíos que han forjado su carácter. Desde su infancia en Pisco hasta su vida en Estados Unidos, su historia es un testimonio de resiliencia y pasión.

Nacida en una familia de ingenieros, la peruana tuvo una infancia feliz, pero su vida dio un giro a los 16 años cuando se casó y tuvo cuatro hijos. Tras su separación, se adentró en el mundo laboral, comenzando en la venta de seguros. Sin embargo, su espíritu emprendedor la llevó a crear su primera línea de chompas para la Federación Peruana de Fútbol, un paso que marcaría el inicio de su exitosa carrera en la moda.

Un camino lleno de logros

Gladys recuerda cómo, con las ganancias de su primer pedido, adquirió máquinas de tejer más profesionales y comenzó a modernizar las chompas artesanales. Su trabajo la llevó a participar en desfiles internacionales, incluyendo el prestigioso evento Pret a Porter en París. “Revolucioné la historia de las chompas”, afirmó con orgullo para El Peruano. Su dedicación y creatividad la llevaron a ser presidenta del Comité de Artesanías y directora de su propia empresa, Gladys EIRL.

“Nunca dejé de trabajar y cuando mis hijos eran chiquitos había que vestirlos y así con una máquina de tejer inicié sin proponérmelo mi primer pedido para la Federación Peruana de Fútbol con más de 30 chompas. Al comienzo me negué, pero mi mamá me dijo que no sea cobarde y así comenzamos”, reveló.

Un nuevo comienzo en EE. UU.

Su vida dio un nuevo giro cuando viajó a Estados Unidos para la boda de su hijo y decidió quedarse. Aunque trasladó su oficina desde Perú, el apoyo gubernamental no fue el mismo, lo que la llevó a cerrar su negocio. Sin embargo, su tenacidad la llevó a incursionar en el sector de bienes raíces, donde se destacó rápidamente. “Sacar mi licencia de realtor fue un desafío, pero me preparé y fundé mi propia empresa, Brickell By Gladys”, relató con entusiasmo.

Gladys Valerius es una exitosa empresaria peruana en Estados Unidos. Foto: CNN

Un enfoque único en el mercado inmobiliario

Gladys ha capturado el mercado inmobiliario de Miami gracias a su enfoque innovador. En lugar de entregar tarjetas de visita, ofrece chocolates con un código QR que dirige a los clientes a los servicios de su empresa. “El éxito radica en cómo sirves a tus clientes”, aseguró. Su dedicación ha generado un crecimiento constante y un fuerte reconocimiento en un mercado altamente competitivo.

Superando la adversidad

A pesar de sus logros, la vida de la empresaria no ha estado exenta de dolor. La pérdida de dos de sus hijos ha sido un desafío significativo. “No es que te olvides, sino que te acostumbras a vivir con el dolor”, compartió. Sin embargo, su fe y su deseo de vivir plenamente la han mantenido en pie. “Agradezco a Dios cada mañana y me mantengo activa”, afirma con determinación.

Un legado familiar

Para ella, su mayor logro no son las propiedades que ha vendido, sino su familia. “Mis hijos, nietos y bisnietos son mi mayor orgullo”, dice con emoción. Recientemente, su bisnieto decidió seguir sus pasos en el mundo inmobiliario, lo que la llena de alegría. “Quiero ser como tú, mi bis”, le dijo, y eso es lo que más puede pedirle a la vida.