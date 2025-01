Aumentan homicidios y crece temor de los limeños y chalacos

Los homicidios relacionados con el crimen organizado en el Perú registraron un alarmante aumento en los últimos ocho meses, alcanzando un total de 649 casos, según un estudio de Capital Humano y Social (CHS) con apoyo del Observatorio del Crimen y la Violencia del BCP. Esto significa un promedio de 81 homicidios mensuales.

Al respecto, el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, señaló a La República que el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) reportó solo en las dos primeras semanas de enero 81 muertes violentas, un aumento de casi el 50% respecto a diciembre. Explicó que estos asesinatos son principalmente consecuencia de dos factores: el no pago de cupos y los ajustes de cuentas.

Ante esta situación, Valdés afirma que el ministro Juan José Santiváñez no está dispuesto a confrontar la realidad. Detalló que las estrategias del titular del sector Interior, basadas en declaraciones de estados de emergencia, no han tenido impacto en la reducción de homicidios. “Ha fracasado la política del ministro, y debería cumplir con lo que prometió: dar un paso al costado, algo que no ha hecho. Lo que hace es negar las cifras y disparar contra todo lo que se mueva”, agregó, criticando la actitud del ministro.

Sinadef reportó solo en las dos primeras semanas de enero 81 muertes violentas. Foto: LR

Sobre el tema, Mariana Alegre Escorza, directora ejecutiva de Lima como Vamos, señaló a La República que, en los 14 años en los que se ha realizado esta encuesta, la inseguridad ciudadana siempre ha sido el principal problema. “El año pasado teníamos 10 puntos porcentuales menos. Esto refleja la gravedad del contexto actual. Ocho de cada diez personas declaran que la inseguridad ciudadana es el principal problema de la ciudad”, destacó.

Inseguridad ciudadana

Ahora bien, de acuerdo con una encuesta del centro de investigación Lima como Vamos y del reporte urbano de percepción ciudadana en “Lima y Callao Según sus Habitantes”, el 80.2% de consultados, es decir 8 de cada 10 personas, considera que la inseguridad ciudadana es el principal problema. Este porcentaje representa un aumento de 9.3 puntos en comparación con los resultados obtenidos en 2023, cuando la cifra se situaba en 70.9%.

Según la encuesta, el 77.44% de limeños y chalacos indicaron sentirse inseguros en la ciudad. Esta percepción es mayor entre las mujeres, con un 80.9% que manifestaron sentir inseguridad, mientras que entre los hombres el dato se reduce ligeramente al 73.5%.

Alegre también explicó que los encuestados solicitan un mayor patrullaje, más cámaras de seguridad y mejor iluminación en las calles. Además, algunos piden mayor organización entre vecinos y el mantenimiento adecuado de las fachadas en las zonas, medidas que están relacionadas con la gestión comunitaria. La directora señaló que estas acciones también son fundamentales para abordar la problemática de la seguridad.

8 de cada 10 personas considera que la inseguridad ciudadana es el principal problema en Lima y Callao. Foto: LR

Asesinan a chofer y pasajero en SJM

Los ataques contra transportistas continuan. Un chofer de combi y un pasajero fueron asesinados en un ataque armado llevado a cabo por extorsionadores en la cuadra 11 de la avenida Los Héroes, en San Juan de Miraflores. La víctima viajaba en una combi de la empresa de transporte La Unidad de Villa, conocida como la “Línea 22”, que fue interceptada por sujetos armados a bordo de una motocicleta, quienes dispararon varias veces a la altura del asiento del piloto.

Aumento de homicidios

Entre el 1 y el 15 de enero de 2025 se registraron 81 homicidios, una cifra que supera a la de todos los años anteriores (desde 2017) en el mismo período de tiempo, según Sinadef.

De acuerdo al analista de datos, Juan Carbajal, la mayor cantidad de homicidios se concentra principalmente en 5 regiones: Lima, La Libertad, Callao, Piura e Ica. "Esta tendencia viene ocurriendo desde el año 2021 y fue más crítico en el 2024 a pesar de los estados de emergencia".