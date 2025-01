Termina el estado de emergencia en Lima con cifras en rojo

Tras una extensión de 45 días que concluyeron ayer, se levantó el estado de emergencia impuesto por el Gobierno en 14 distritos de Lima Metropolitana y el Callao para enfrentar la inseguridad ciudadana. A pesar de esta medida, el 2024 cerró con un incremento del 35% en homicidios en comparación con 2023, según los propios registros de la Policía (Sidpol). Al respecto, especialistas señalan que esta acción fue un “fracaso” en la lucha contra la criminalidad.

De acuerdo con el analista de datos Juan Carbajal, varios distritos han experimentado un notable aumento en las denuncias por homicidios. Entre los más afectados destaca el Callao, con un incremento del 54% en 2024, alcanzando 157 casos, frente a los 101 registrados en 2023. De manera similar, San Juan de Lurigancho presenta una subida del 54%, alcanzando 156 denuncias en 2024, en comparación con las 102 del año anterior.

Por otro lado, Comas registró un dramático ascenso de 121%, pasando de 56 denuncias en 2023 a 121 en 2024. En San Martín de Porres también se observó un aumento del 82%, con 95 denuncias este año, frente a las 52 del período anterior. Estos incrementos se dan a pesar de las estrategias implementadas para frenar la criminalidad.

"Las denuncias por robos y hurtos en el año 2024 fueron menores con respecto al 2023, pero son mucho mayores que las del 2022. En 5 de los 14 distritos declarados en emergencia presentan cifras superiores de denuncias por hurto en el año 2024 con respecto al 2023", señaló Carbajal.

El 2024 cerró con un incremento del 35% en homicidios en comparación con 2023. Foto: LR

Tareas pendientes

El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, indicó a La República que, con el fin del estado de emergencia, aún quedan muchas tareas incompletas en relación con lo que se había anunciado inicialmente y lo que debían cumplir el Ministerio del Interior, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Asimismo, mencionó que los delitos de robo y hurto han disminuido; sin embargo, la presencia de bandas organizadas, el sicariato y las extorsiones ha ido en aumento durante la aplicación de la medida. “Ayer tuve una reunión en el ministro del Interior y nos dijo que durante la declaratoria de emergencia había entre trece mil detenidos. La pregunta que yo hago es ¿Hay trece mil personas en la cárcel el día de hoy? No lo hay, pues. A nosotros como autoridades no quedan dos años, pero vamos a irnos y lamentablemente la delincuencia va a tener todavía cierta vigencia porque no hay un liderazgo desde el gobierno central”, puntualizó.

Maldonado, también criticó la falta de políticas públicas sostenibles para combatir la delincuencia, asegurando que el principal problema radica en la ausencia de estrategias a largo plazo. "Lo que ocurre aquí es que no tenemos políticas dedicadas a la lucha contra el crimen que sean continuas".

Por su parte, el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, afirmó que el estado de emergencia ha sido un fracaso total, ya que no logró reducir las extorsiones, homicidios ni combatir a las bandas organizadas. "A pesar del estado de emergencia, las extorsiones contra transportistas y comerciantes no se han detenido, porque un estado de emergencia nunca es una medida eficaz para enfrentar delitos que se cometen desde la clandestinidad. La ciudadanía no notará ningún cambio sustantivo entre hoy y mañana, ya que ninguna medida ha funcionado para reducir la criminalidad", señaló.

También señaló que existe un conjunto de medidas que se pueden implementar, pero mencionó que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, solo busca una foto o una reducción rápida de la tasa de criminalidad. Explicó que no hay forma de ser exitoso en una crisis tan grave como la nuestra.

"Un ministro responsable debe renunciar a la idea de buscar el éxito inmediato y centrarse en lo que realmente se necesita: sentar las bases para enfrentar la inseguridad. Este es un asunto de responsabilidad nacional, y me temo que, por el perfil del ministro, él está más interesado en la foto fácil y en comprometerse a reducir indicadores, lo que, si no resulta, lo dejará sin legitimidad para continuar en un tema donde, evidentemente, ni él ni nadie podrá tener éxito".