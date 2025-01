Blinken rechaza la amenaza de Trump sobre una anexión de Groenlandia a Estados Unidos: "Eso no va a suceder"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, rechazó el miércoles las declaraciones del presidente electo Donald Trump sobre su intención de adquirir Groenlandia, considerándolas una mala idea y señalando que no merecen ser debatidas.

Blinken declaró a los periodistas durante su visita a París, su último viaje internacional antes de dejar el cargo: "La idea expresada sobre Groenlandia no es buena, no va a suceder y no es algo en lo que debamos perder el tiempo hablando".

Antony Blinken habla de las intenciones de Trump con Groenlandia

El miércoles 8 de enero, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dio un extenso discurso sobre los comentarios de Trump sobre invadir Groenlandia. "Creo que una de las propuestas básicas que hemos aportado a nuestro trabajo en los últimos cuatro años es que somos más fuertes, somos más eficaces, obtenemos mejores resultados cuando trabajamos estrechamente con nuestros aliados, sin decir ni hacer cosas que puedan alejarlos", comentó Blinken a los periodistas en la conferencia de prensa en París.

Cabe destacar que, Blinken se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noel Barrot. "La idea expresada sobre Groenlandia obviamente no es buena, pero quizás más importante aún, es obviamente una idea que no va a suceder, por lo que probablemente no deberíamos perder mucho tiempo hablando de ello", enfatizó el secretario de Estado de Estados Unidos.

Trump mencionó su interés sobre Groenlandia. Foto: El Español

Jean- Noel Barrot, ministro de Asuntos Exteriores de Francia en contra de la idea de Trump

Horas antes, Barrot había señalado que era “fuera de cuestión” que la Unión Europea permitiera a otros países “atacar sus fronteras soberanas”. Sin embargo, al hablar junto a Blinken, moderó su postura y expresó que no consideraba que Estados Unidos estuviera seriamente planeando invadir la isla más grande del mundo.

Donald Trump quiere invadir Groenlandia

El martes, Trump generó controversia al afirmar que no descartaría emplear medidas de coerción económica o militar para tomar el control de Groenlandia, un territorio perteneciente al Reino de Dinamarca, o del Canal de Panamá. “No me voy a comprometer a eso. No. Puede ser que tengan que hacer algo”, declaró.

En 2019, Trump canceló una visita prevista a Dinamarca tras la negativa de la primera ministra Mette Frederiksen a su propuesta de que Estados Unidos adquiriera Groenlandia, una antigua colonia danesa hasta 1953 y actualmente un territorio semisoberano bajo el reino de Dinamarca.

El posible interés de Estados Unidos sobre Groenlandia

Groenlandia, integrada en la OTAN gracias a la membresía de Dinamarca, posee un valor estratégico clave para el ejército estadounidense y su sistema de alerta temprana contra misiles balísticos, dado que la ruta más corta entre Europa y América del Norte atraviesa esta isla del Ártico.

Por otro lado, el primer ministro de Groenlandia, Mute Egede, declaró que la isla no está en venta y en su discurso de Año Nuevo intensificó su llamamiento a la independencia.