Puno. La Festividad de la Virgen de la Candelaria, considerada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad desde 2014, atraviesa su peor crisis. Los presidentes de danzas autóctonas y trajes de luces, agrupados en la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno (FRFCP), se dividieron y las discrepancias parecen irreconciliables ad portas de la Candelaria 2025.

La FRFCP es la responsable de organizar las actividades en torno a la patrona de Puno. Las decisiones las toman los representantes de los 140 conjuntos originarios y 88 directivos de trajes de luces. Las discrepancias entre ambos bandos se acrecentaron a inicios de 2024 porque, al parecer, el primer grupo avasalla en votos y muchas de las propuestas del segundo son desestimadas

Cerca de 30 delegados de trajes de luces renunciaron y formaron su propia Federación de Trajes Luces. Esta organización primigenia está representada por Eduardo Gonzales. Este aseguró que la situación al interior de la FRFCP no da para más. Según Gonzales, la actual directiva captó recursos de privados y no rindió cuentas. Precisó que el vicepresidente de la federación, José Luis Espezúa, recibió en su cuenta personal 70.000 soles por auspicio para la Candelaria 2024 y no rindió cuentas.

En diálogo con La República, Espezúa alegó que sí recibió dinero, pero advirtió que fue invertido en varias actividades. Se comprometió en rendir cuenta de manera detallada los siguientes días.

El actual presidente de la Federación, Néstor Hancco, aseguró que los argumentos esbozados son excusas porque detrás hay intereses económicos. “Es cierto, puede haber errores y por ello pedimos disculpas, pero ampararse en denuncias de corrupción para esconder los verdaderos propósitos, eso hace daño a la fiesta”, dijo.

La situación es irreconciliable. Al desmarcarse de la Federación de Cultura, la nueva Federación de Trajes de Luces definió lo que será su propio recorrido por las calles de Puno tras su presentación en el estadio Enrique Torres Belón.

Néstor Hancco precisó que la situación está llegando a una crisis que no la está generando su directiva. Sostuvo que se harán respetar las fechas festivas definidas. El 1 y 2 de febrero de 2025 está programado el concurso de danzas autóctonas, mientras que el 9 será el concurso de danzas de trajes de luces (aun no se definió el escenario), y el 10 y 11 está prevista la parada de veneración.

“Nosotros estamos actuando correctamente. Ya la ciudadanía se dará cuenta quienes están afectando y perjudicando nuestra historia y tradición”, dijo.

Margot de La Riva, presidenta del Comité de Salvaguarda, indicó que las partes en conflicto no están considerando que lo que se está afectando es el patrimonio cultural que le pertenece a toda la humanidad. “La reconciliación y la flexibilidad tenemos que darla. No podemos hacer una veneración de la Virgen de la Candelaria, en dos arterias diferentes y eso no lo vamos a permitir”, dijo.

Eduardo Gonzales ha hecho público su interés para que sea la directiva de su organización la que cobre por concepto de entradas durante el concurso de trajes de luces y administren los auspicios. Alegan que los danzarines son los que invierten y hacen la fiesta.

