Durante la madrugada de este lunes 9 de diciembre, una madre de familia identificada como Sandra Sosa Ruidíaz fue asesinada de un disparo cuando participaba de un concierto de 'Los Elegantes de la Cumbia' en la zona de Balconcillo, en La Victoria.

De acuerdo a los vecinos, la víctima se dedicaba al reciclaje y tenía dos hijos menores. Ella vivía cerca del lugar del atentado, en la zona conocida como Las Américas, y había ido a celebrar la Fiesta Patronal Virgen Santísima Inmaculada Concepción, que iniciaba a las 7 p. m.

Evento finalizó alrededor de las 3 a. m. tras el crimen. Foto: Carlos Félix/La República

Asesinato durante concierto de 'Los Elegantes de la Cumbia'

Uno de los vecinos de Balconcillo declaró a La República, esta mañana del lunes 9 de diciembre, que la mujer no era una vecina del barrio, pero que al evento concurren muchas personas. "Los que son fieles vienen temprano a la misa, (ella) había venido a la fiesta", indicó.

Además, precisó que un vecino, designado mayordomo de la fiesta patronal, era el encargado de traer la seguridad a la actividad, pero no se cumplió: "No sé qué ha pasado, mala coordinación, no sé".

Las investigaciones preliminares de la PNP señalan que el crimen habría sido dirigido a los artistas que participaban de la fiesta patronal, más no a la madre de familia, por un presunto caso de extorsión. En tanto, varios casquillos de bala quedaron regados en el lugar.

Vecino de Balconcillo realiza la limpieza del lugar. Foto: Carlos Félix/La República

El grupo musical 'Los Elegantes de la Cumbia' aún no se ha pronunciado sobre el hecho, mientras que la Policía realiza las investigaciones del caso con apoyo de las cámaras de seguridad de la zona, las mismas que captaron la huida, en masa, de los asistentes tras el crimen.

