Grupos de organizaciones civiles han hecho un llamado al Gobierno del Perú a fin de permitir el acceso a nuevos medicamente que previenen el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). En ese sentido, la petición tiene como finalidad el cumplimiento de las garantías al derecho a la salud a través de nuevos tratamientos que ayuden a prevenir esta enfermedad. Se trata del medicamento inyectable lenacapavir, el cual puede prevenir en un 99.9% la transmisión de la infección.

Pese a su potencial, la medicina alcanzaría un precio de US$ 40.000. Foto: Los Ángeles Times

No obstante, se estima que el precio de la medicina alcanzaría los US$ 40.000. Ante ello, se ha hecho un llamado al Gobierno para que nuestro país acceda a la versión genérica del medicamento, el cual podría llegar a costar US$ 40, 1000 veces menos que el costo que establecerían las farmacéuticas. Por tal motivo, es indispensable que el Estado tome acción y pueda permitir el acceso de este nuevo tratamiento.

Lenacapavir: puede prevenir el 99.9% de la transmisión, pero tiene un alto costo

Durante la 5ta Conferencia Mundial de Prevención del VIH, se presentaron resultados prometedores sobre el medicamento inyectable lenacapavir, que puede prevenir la transmisión del VIH en un 99.9%. Este avance ha sido reconocido por organizaciones como ONUSIDA, que resaltan la necesidad de que este tipo de medicinas sean accesibles a precios razonables para los sistemas de salud.

La versión genérica del medicamente inyectable tendría un valor de 40 dólares. Foto: Difusión

No obstante, hay un punto a tomar en cuenta, ya que este medicamente tiene un alto precio. Pese a su potencial, el lenacapavir se encuentra patentado en Perú hasta 2037, con un costo estimado de 40,000 dólares por las dos dosis anuales. Evidentemente, este precio es inalcanzable para la mayoría de la población. Sin embargo, existe una versión genérica que podría costar solo 40 dólares, lo que resalta la urgencia de que Gilead, farmacéutica que desarrolló la medicina, permita la producción de genéricos en nuestro país.

Un llamado al Gobierno del Perú a tomar acción

En tanto, diversas organizaciones civiles hicieron un llamado al Gobierno peruano para que gestione con la empresa Gilead la inclusión de Perú en la lista de países que podrán beneficiarse de la producción y distribución de versiones genéricas de lenacapavir. En concreto, solicitaron a la presidenta Dina Boluarte, al premier Gustavo Adrianzén y al ministro de Salud César Vásquez realizar las gestiones correspondientes con la farmacéutica a fin de beneficiar a miles de peruanos con este nuevo medicamento.

En ese sentido, la intervención del Estado será crucial para el cumplimiento del derecho a la salud de todos los ciudadanos. Cabe resaltar que, actualmente, nuestro país enfrenta un aumento de casos por infecciones de VIH, lo cual evidencia la vulnerabilidad de determinadas poblaciones y refleja el desigual acceso a los tratamientos médicos de calidad.