Siete congresistas denunciados por la Fiscalía

La Fiscalía de la Nación ha denunciado constitucionalmente a siete congresistas que decidieron acompañar al congresista Diego Bazán en su fiesta de cumpleaños en la ciudad de Trujillo. Según la Fiscalía, ellos cargaron a la cuenta del Congreso sus pasajes aéreos. El viaje se produjo el 11 de febrero del 2023. La congresista Rosangella Barbarán fue incluida en la denuncia, aunque, a diferencia de sus colegas, solo por tentativa de peculado doloso, debido a que hizo toda la gestión de la emisión de su boleto aéreo en el Parlamento, pero finalmente no viajó por motivos personales.

La denuncia constitucional abarca a los parlamentarios Kira Alcarraz, María del Carmen Alva, Patricia Chirinos, Edward Málaga Trillo, Jorge Zeballos y el propio festejado, Diego Bazán.

No es la primera vez que los congresistas se arrogan derechos y festinan recursos que no les pertenecen. Largos viajes a lugares remotos para asistir a actividades intrascendentes ya formaban parte de los tópicos congresales. Alguna vez, una parlamentaria hacía un conveniente viaje de representación a la misma ciudad en la que laboraba su pareja sentimental. Otro más que realiza viajes continuos con su indispensable asesor o asesora o quien hace coincidir su agenda con la de su familia. La fiesta perpetua es para todos. En esta ocasión, hay una denuncia que puede correr la suerte de las anteriores: el archivo o permanecer en algún rincón olvidado. Sin embargo, y a favor de la justicia, habría que decir que no es el mismo escenario. Estamos en un año electoral y muchos de los congresistas sueñan con volver a tener 5 años más de goce de haber. Iniciar una campaña con una o varias investigaciones fiscales y otras denuncias constitucionales no parece ser la mejor opción.

Es imprescindible que los ciudadanos tengan la memoria necesaria para recordar estos pasivos cuando vengan a pedirles el voto.