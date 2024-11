Entre los integrantes de las Fuerzas Armadas del Perú, destaca Úrsula Atarama Mesones, la piurana que se ha convertido en la primera mujer en comandar un batallón del Ejército del Perú. La destacada soldado inició su vida militar a los 17 años, cuando logró ingresar a la Escuela Militar de Chorrillos. Actualmente, lidera el Batallón de Comunicaciones, una unidad clave en la transmisión de información y gestión de emergencias.

A sus 45 años, Úrsula Atarama Mesones es un ejemplo de determinación, sacrificio, valentía y compromiso. Además, su trayectoria refleja no solo el desafío personal de convertirse en oficial, sino también la lucha constante por la igualdad de género en un rubro liderado por los varones.

¿Quién es Úrsula Atarama, la primera mujer en comandar batallón del Ejército del Perú?

Desde pequeña, Úrsula Atarama Mesones mostró un interés inquebrantable por el mundo militar. Su respuesta a la pregunta sobre sus aspiraciones fue clara: "cachaco", un término que refleja su deseo de ser soldado. A pesar de las burlas de sus compañeras, nunca se dejó desanimar. La influencia de su padre, quien compartía historias sobre la Segunda Guerra Mundial, alimentó su pasión por el servicio y la defensa.

Sin embargo, en los años 90, su familia enfrentó problemas económicos, lo que limitó las oportunidades educativas superiores. Tras finalizar la secundaria, un encuentro fortuito con un letrero de una academia pre-cadete cambió su vida. A pesar de las dudas de su padre sobre su elección, Úrsula persistió en su sueño, lo que finalmente la llevó a ingresar a la Escuela Militar de Chorrillos en 1997, con tan solo 17 años.

Úrsula Atarama se convirtió en parte de la primera promoción de mujeres en el Ejército del Perú, un momento histórico que marcó el inicio de un cambio significativo en la institución.

Úrsula Atarama Mesones fue condecorada Orden Al Mérito a la Mujer 2023 del Ministerio de la Mujer. Foto: Agencia Andina

¿Cómo logró convertirse en la primera mujer en comandar un batallón del Ejército del Perú?

Según explicó la comandante en una entrevista para Agencia Andina, lograr ascender de rango dentro del Ejército no fue nada fácil. Además de dar su mayor esfuerzo, tuvo que enfrentarse a retos físicos y competir de igual a igual con sus compañeros varones.

"La vida militar para una mujer no es fácil. No lo ha sido para mí. He tenido que muchas adversidades durante el proceso de grado a grado para ir ascendiendo. No solo hay el sacrificio que uno hace por competir de igual a igual con los varones, llevamos una mochila extra porque (muchas) nos desarrollamos en la vida familiar", expresó Úrsula.

"Siento toda la responsabilidad que recae en mí para dar el ejemplo y seguir abriendo camino a las siguientes promociones y oficiales femeninas que seguirán mis pasos", agregó.