Abogado de familia de Sheyla Cóndor afirma que policía sospechoso Darwin Condori huyó tras aviso de la PNP

En el marco de las investigaciones del feminicidio de Sheyla Cóndor en Comas, el abogado de la familia de la joven, Aaron Alemán, ha revelado que el suboficial Darwin Condori, principal sospechoso del crimen, habría recibido un aviso desde la Policía Nacional del Perú (PNP) que le permitió huir, de acuerdo con un acta.

Alemán sostuvo que en dicho documento se le comunicó a Condori de la intervención, lo que sería un sobreaviso para que haya emprendido su fuga: “Una vez que se hace la denuncia correspondiente mi patrocinada recibe una credencial en la que esta persona habría llevado a cabo una comunicación en la que se le pone de sobre aviso a este efectivo policial que habría llevado a cabo el delito de feminicidio, para que este pueda huir y pueda fugarse. Eso lo dice un acta como corresponde y tendrá que averiguarse quién es esta persona como PNP mayor de la Policía Nacional del Perú", expresó a RPP.

Piden justicia para Sheyla. Foto: Marcia Chahua/La República

Además, el abogado informó que el Ministerio del Interior comunicó a la familia de la joven que el presunto feminicida sería capturado en un plazo de 24 horas, sin embargo, hasta el momento se encuentra como 'no habido'.

Compañero de Darwin Condori habla sobre caso de feminicidio

El compañero de cuarto del presunto feminicida Darwin Condori reveló que el suboficial le pidió ayuda para hacer la limpieza de su cuarto tras haber cometido el crimen en su departamento. "De la nada me dice que su baño se había atorado y que lo iba a desatorar. Para mi fue raro, estuvo metido en su cuarto una hora, 40 minutos", expresó.

Respecto a la intervención de Condori, sostuvo: "Vino un policía buscando al dueño y dijo que tenía una denuncia de una chica desaparecida y lo llamo y digo 'Darwin, te están buscando la Policía, ¿qué has hecho?', luego él habla con el policía y me dice 'no le hagas ingresar' y no lo dejé porque yo no soy el dueño".

Liberan a detenidos por caso Sheyla Cóndor

El letrado también mencionó que la investigación llevó a la detención de seis personas, pero, estas fueron liberadas la mañana de este martes 19 de noviembre. Los detenidos estaban siendo investigados por presunto encubrimiento personal.

En tanto, el caso de feminicidio ha causado mayor indignación luego de que la madre de la víctima contara que denunció que el 13 de noviembre, cuando su hija fue reportada como desaparecida, efectivos de una comisaría de Santa Anita no quisieron recibir su denuncia, derivándola a otra comisaría en Comas.

“Yo pedí ayuda, pero no me hicieron caso. Me dijeron que mi hija era mayor de edad y se habría ido con su enamorado. Ya aparecerá, me decían así, pero no fue así. Yo he pedido ayuda llorando a los policías, pero no me han hecho caso”, manifestó Sonia Torres, madre de Sheyla.

Feminicidio de Sheyla Cóndor en Comas

El cuerpo de Sheyla Cóndor fue encontrado dentro de una maleta en el condominio Torres Las Praderas, en Comas. La joven había sido reportada como desaparecida desde el 13 de noviembre, y su cadáver fue hallado tres días después, en el departamento del suboficial Condori, quien ahora es el principal sospechoso del crimen.

La familia de Sheyla ha expresado su frustración ante la falta de acción por parte de las autoridades y la aparente complicidad de algunos miembros de la Policía. "Voy a llegar hasta lo último por hacer justicia para mi hija", afirmó la madre de la víctima.