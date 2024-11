Dos comerciantes avícolas son asesinadas por error en Chorrillos: madre sería el principal objetivo de sicarios

Sicarios asesinaron a dos comerciantes avícolas por error en el mercado San Genaro, distrito de Chorrillos. Las víctimas habrían sido confundidas por otra vendedora, madre de una de las mujeres asesinadas, quien mantiene su identidad en reserva.

Una de las mujeres asesinadas fue Tayra Yaneri Ballón, de 24 años de edad, quien se había graduado como contadora en la Universidad de Chile y había regresado al Perú para apoyar a su madre. Hace solo una semana se enteró de que sería madre por segunda vez, según cuentan sus familiares.

No obstante, cerca a las 6.00 a. m. del 14 de noviembre, decidió abrir el negocio avícola. Trabajo que solía hacer su madre. De pronto, un sicario ingresó al local preguntando por una mujer llamada Sandra y le propinó varios disparos. Fue trasladada al centro de salud materno infantil de San Genaro, donde certificaron la defunción.

La madre de esta joven contadora dice no tener idea de por qué la quieren asesinar. Ella es comerciante de pollos hace 15 años y solo tiene un puesto en este mercado de Chorrillos.

"Era para mí, no para mi hija porque hay gente que me tiene envidia porque tengo mi local", declaró la vendedora para América TV. "A mí que me maten, pero a ella no (...) Mi hija no se metía con nadie" acotó entre lágrimas.

Víctimas fueron asesinadas durante 2 días consecutivos

Solo 24 horas antes y a un par de cuadras de distancia, otra comerciante avícola fue asesinada de varios disparos. Según se puede escuchar en una cámara de seguridad, el sicario le preguntó si ella se llamaba Sandra. La víctima fue identificada como Edith Medrano, madre soltera de 4 hijos, quien trabajaba vendiendo pollos en esta zona.

La familia de Medrano ahora teme declarar por temor a represalias. Hasta el momento, el objetivo principal de los sicarios indica que desconoce por qué quieren acabar con su vida.

"No sé, no entiendo por qué. Me fui a la comisaría a denunciar porque habían personas que pasaban con pistola", declaró para América TV. No obstante, esta vendedora presenta una denuncia policial por agredir a una mujer en la vía pública.

Los vecinos de la zona de San Genaro cuestionan el resguardo policial de la comisaría, ubicada a pocos metros de los lugares donde se cometieron los asesinatos, ocurridos durante dos días consecutivos.

