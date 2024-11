En Juliaca, Puno, la mañana de este jueves 14 de noviembre, una joven madre de familia, Eva Mamani Muñoz, que transitaba junto a su menor hija de tres años, fue atacada sorpresivamente por varios perros callejeros que la mordieron en el rostro y otras partes del cuerpo. Afortunadamente su menor hija no resultó con heridas graves, puesto que la progenitora logró protegerla entre sus brazos.

El hecho se registró aproximadamente a las 7:30 de la mañana en el jirón San Juan de Dios con Nazaret de la urbanización Escuri, distrito de San Miguel. Allí, la madre de familia junto a su pequeña se dirigían caminando a su trabajo, tras la falta de unidades vehiculares.

Tras el ataque, los vecinos de la urbanización Escuri acudieron a la víctima e informaron de inmediato a los agentes de Serenazgo, quienes trasladaron de emergencia a la madre de familia y su menor hija. Ambas vienen recibiendo atención médica inmediata.

Según el médico veterinario de Zoonosis, Walter Zuñiga Huayata de la red de Salud San Román, señaló que la víctima de 36 años, presenta varias mordeduras en el pecho y en el rostro; sin embargo, la víctima ya viene siendo tratada, con el suero y vacuna antirrábica; no obstante, la madre de familia requerirá de un mayor tratamiento para la reconstrucción del rostro.

El médico dio a conocer que en lo que va del año, solo el hospital Carlos Monge Medrano, se ha registrado 556 casos de mordedura de canes.

Piden ayuda para madre atacada por perros en Juliaca

En tanto, compañeras de trabajo de Eva pidieron apoyo económico de la población para que la víctima pueda costear sus tratamientos médicos, puesto que vecinos y autoridades habrían indicado que los perros que la atacaron serían callejeros; sin embargo, la víctima dio a conocer que alguno de los perros que la atacaron tendrían propietarios.

"Yo no tengo a nadie aquí, mi pareja me abandonó cuando mi hija tenía 8 meses por ahí. Dos perros me han atacado primero y querían morder a mi hija y me la he abrazado, ahí me han venido como unos 10 más y me han mordido. Dicen que los perros son callejeros, pero yo sé que tienen dueño. Yo quisiera apoyo porque dice que mi cara va a necesitar de una cirugía, me dijeron que me mandarían para Arequipa, pero no tengo familiares", expresó.

Canal de ayuda

Las personas que deseen colaborar, la madre de familia aperturó una cuenta de Yape con el siguiente número: 954 530 795. Lo recaudado será útil para costear los tratamientos de las heridas del rostro de la madre de familia.