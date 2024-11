Paro nacional durante APEC: estos mercados atenderán con normalidad este miércoles 13 de noviembre

Los gremios de transporte y diversos sectores económicos han convocado un paro nacional de 72 horas para los días 13, 14 y 15 de noviembre, en demanda de medidas más efectivas contra la inseguridad, la extorsión y el sicariato. Esta movilización coincidirá con la realización del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en Lima entre el 10 y el 16 de noviembre. Sin embargo, a diferencia de paros previos, algunos sectores han decidido no unirse a la protesta.

Los representantes de los mercados de Puente Piedra anunciaron que no acatarán el paro nacional y continuarán con sus actividades comerciales. En un comunicado, subrayaron que su principal preocupación sigue siendo la creciente criminalidad en el país, por lo que hicieron un llamado al Gobierno de la presidenta Dina Boluarte para que adopte medidas urgentes para enfrentar este grave problema.

Diversas organizaciones, incluyendo transportistas y pequeños comercios, participarán en el paro, que coincide con el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Lima del 10 al 16 de noviembre. Foto: composición LR.

Mercados de Lima que atenderán con normalidad

Los comerciantes de varios mercados de Puente Piedra, como el Mega Mercado Huamantanga, Tres Regiones, Monumental, Cooperativa, Número 1 y La Estación, han decidido no sumarse al paro nacional convocado durante el Foro APEC. En un comunicado, aclararon que su decisión no significa que abandonen su lucha contra la inseguridad. "No participar del paro, no significa que ya no exijamos al Gobierno continuar con la lucha contra la inseguridad que nos agobia, pero sabremos exigir nuestros derechos en el momento oportuno", señalaron.

Por otro lado, los comerciantes de Gamarra también han manifestado que no acatarán la medida de protesta, ya que los últimos meses del año representan una "última oportunidad de supervivencia" para más de 30.000 micro y pequeñas empresas que operan en el emporio, sus proveedores y los más de 10.000 puestos de trabajo que generan. Estos son:

Asociación Empresarial Gamarra Perú

Federación de Empresarios de Gamarra

Asociación Empresarial San Miguel de Gamarra

Centro Industrial Tecnológico del Emprendimiento (CITE)

Unión Nacional de Empresarios Textiles (Unete)

Gamarra en Acción

Sociedad Nacional de Mypes

CONFEX Gamarra Exporta, JVC 11 y JVC 12.

De igual manera, el representante de la Cámara de Comerciantes y Empresarios de Mesa Redonda, Román Nazario, explicó que no apoyarán el paro, ya que "no es el momento adecuado". Nazario añadió que el emporio comercial de Mesa Redonda factura en promedio 20 millones de dólares diarios, lo que se perdería si acataran el paro.

¿Quiénes participarán en el paro nacional de transportistas durante APEC?

Los gremios y sectores comerciales que se sumarán a la paralización durante la semana del APEC 2024 convocado para el 13, 14 y 15 de noviembre son los siguientes: