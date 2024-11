Tras el anunció del paro de transportes durante el Foro APEC 2024, diferentes gremios se sumaron a la medida como respaldo a la solicitud del sector, esto con el fin de exigir mejores medidas de seguridad; sin embargo, se pudo conocer que otros no acatarán la disposición durante los días en el que se recibirán a autoridades internacional. De esta manera, La República se comunicó con un Román Nazario, la Cámara de comerciantes y empresarios de Mesa Redonda, para conocer más a detalle su postura.

¿Ustedes como gremio acatarán el paro de este 13,14 y 15 de noviembre?

Definitivamente no vamos a acatar el paro, no nos plegamos a ese tipo de protestas. Consideramos que no es el momento de protestar, la APEC significa muchas oportunidades de comercio exterior, no mucha la importación, pero está la connotación de la inauguración del Megapuerto de Chancay, por esto creemos que no es el momento ni la manera. Debemos brindar un ambiente de calma, de seguridad para las inversiones que se pueden captar con esta cumbre de las 21 economías más importantes del mundo.

En cuanto a la relación que guarda el gremio de transporte con ustedes, ¿hay algún apoyo o respaldo por parte de los comerciantes?

Cada gremio toma decisiones particulares, somos solidarios con ellos con el tema que sufren por la inseguridad, por las extorsiones, pero nuestra actividad económica no se puede ver paralizada por ese motivo. Las autoridades nos han garantizado la seguridad para nosotros, nuestros trabajadores y el público que asiste en estos días. En realidad, no vamos a conseguir nada parando, menos a puertas de una campaña navideña, la cual es una de las más importantes para nosotros.

¿Cuánto se perdería de acatarse el paro durante la APEC?

La facturación en promedio es de 20 millones de dólares diarios, entonces habría una pérdida de 60 millones de dólares, esto a pesar de que las condiciones no serán las más favorables, ya que hay eventos en el Centro Histórico, cierres y demás”

Si hablamos de porcentajes, ¿cuántos serían los gremios que no acatarían el paro de este 13, 14 y 15 de noviembre?

Nosotros representamos a 18.173 licencias dentro de Mesa Redonda y asumo que hay unos 20 mil locales en total. Yo creo que ninguno de los gremios, porque si es una postura unitaria, ninguno de los gremios va a pedirles a sus asociados que paren. Nosotros vamos a trabajar normalmente.

El tema principal de los diferentes gremios es el incremento de inseguridad en Lima, ¿En Mesa Redonda han sufrido casos de extorsión?

Con el cambio del comercio, los medios digitales se han vuelto comunes. La gran mayoría de gente que tiene negocios en Mesa Redonda vende por internet. Esta es una puerta abierta para atentar contra la seguridad de la gente, sin la necesidad del extorsionador. Hay muchos casos, nosotros como gremio tenemos una oficina con un asesor legal para alentar a la gente que realice las denuncias, es la única manera de poder exigirle a las autoridades que tomen cartas en el caso.

En cuanto al incremento de delincuencia, si bien el Cercado de Lima no se ha declarado en estado de emergencia, se aprecian diferentes casos de delitos, ¿cuál sería la medida viable?

El problema en Mesa Redonda es la informalidad, las calles están completamente llenas de ambulantes y la Municipalidad de Lima no hace nada por eso, hay 0 presencia municipal. Lamentablemente los ambulantes son víctimas de extorsión porque les cobran cupos para trabajar. La presencia de fiscalizadores es 0 en Mesa Redonda. No hay un solo ambulante al que no le cobren por no trabajar en la calle, les pagan a bandas y eso trae delincuencia.

¿Esto se tiene mapeado desde Mesa Redonda? ¿Cuál es la respuesta de las autoridades?

Sí, las autoridades nos han dicho que no cuentan con la capacidad operativa para poder hacer algo, hoy la municipalidad no ha dicho que no tiene personal. Solo lo hacen para el APEC (sobre el despliegue policial), eso debería ser una política de seguridad sostenido, no solo porque tenemos visitantes. Las autoridades están acostumbradas a hacer eso (pasar por alto las cosas), todos los años lanzan un plan de seguridad por navidad con mil policías, pero al día siguiente solo hay 100 y al otro nada.

En el sentido de que están de acuerdo con la manifestación, pero no conformo la manera en la que hace, ¿qué desenlace negativo podría generar el paro?

Se pueden llevar una percepción de que somos un país convulsionado, en el cual no hay ningún tipo de seguridad y menos habrá seguridad jurídica. Esto ahuyenta las inversiones y se van otros.

Se habla que el ministro del Interior no tiene buena comunicación, ¿cómo ha sido el dialogo con ustedes y demás gremios?

Él ha ofrecido que pasado el evento de APEC se va a implementar un tema individual de seguridad, tal y como lo tiene Gamarra. Nos ha ofrecido que será después del evento, porque ahora esta disposición es grande. No tenemos otra alternativa, lo único que nos queda es creer (sobre aceptar la propuesta del Mininter tras la APEC). La informalidad es nuestro principal problema y debe tratarse.