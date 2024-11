Mercado Unicachi no acatará Paro Nacional en APEC 2024: “Se está politizando la protesta”

Mercado de Unicachi no participará de Paro Nacional en fechas del APEC 2024. Foto: composición LR.

Mercado de Unicachi no participará de Paro Nacional en fechas del APEC 2024. Foto: composición LR.

El representante del gremio de comerciantes del Mercado Uniachi, Pío Almanza, declaró para La República, que uno de los comercios más grande de la capital, en el distrito de Comas, no acatará el paro nacional convocado para las fechas del APEC Perú 2024. Esto se debe a que los comerciantes han observado que partidos políticos estarían participando en las manifestaciones, por lo que ellos han criticado con negativa este gesto.

“Yo he visto, en la última marcha hasta el Congreso, políticos tratando de llegar algún poder en la protesta, y nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos velando para la seguridad de nuestro país. (...) Somos comerciantes, no podemos parar a cada rato, veo un poco politizado el tema”, indicó Pío Almanza.

Además, Almanza también comentó que luego de realizar 3 paros consecutivos, algunos altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP), se contactaron con ellos para entablar diálogo y brindar apoyo en la zona ante los extorsionadores y delincuentes. Sin embargo, también indica que el ministro del Interior, Juan Santiváñez, no se ha reunido con ellos y que tampoco ha solicitado su convocatoria.

Unicachi con respaldo militar. Foto: Kevinn García/La República

Mercado Unicachi no acatará Paro Nacional

Pío Almanza, representante de Unicachi, indicó que el mercado representa alrededor de 7.000 empresarios que han protestado contra la delincuencia e inseguridad ciudadana desde las últimas paralizaciones convocadas por gremios de transportistas; pero que en esta ocasión en las fechas del APEC, no se presentarán en la protesta presunta politización.

“Prácticamente, hemos hecho 3 paros consecutivos de manera pacífica. El mercado Unicachi representa a 7 mil empresarios que trabajan dentro de las instalaciones. Lo que hemos buscado es que el estado se preocupe sobre la seguridad, y creo que, en cierta manera, lo hemos hecho, porque han venido mandos policiales a visitarnos, a darnos su apoyo ofreciendo su respaldo”, comentó el representante de Unicachi, Almanza.

Comerciantes de Unicachi en uno de los paros nacionales en Lima. Foto: difusión.

Sobre los diálogos y apoyo por parte de la PNP al comercio de Unicachi, indican que los altos mandos han ofrecido mayor resguardo policial con efectivos y trabajos de inteligencia en la zona para identificar a las organizaciones criminales y mafias, como también mayor logística para poder frenar los abusos de que infringen los delincuentes.

Unicachi sobre APEC 2024: "no estamos en condiciones"

Referido a la cumbre APEC 2024 que se celebrará en Perú, Almanza comentó que otra razón por la que no saldrán a marchar, es por la importancia del evento, señalando que el Perú no está en condiciones para protestar a vista de las economías mundiales que visitarán el país.

“Sabiendo que el APEC va a venir gente que quiere invertir en el país, creo que no estamos en condiciones en estar haciendo nuestra protesta”, comentó Almanza.

Ministro del Interior no se reunió con Unicachi

El gremio de comerciantes de Unicachi también indicó que el ministro del Interior, Juan Santiváñez, no se reunió con ellos, a pesar de que se ha reunido con otros gremios de transporte para dialogar sobre futuras mejoras en la seguridad.

“El ministro del Interior no se reunió con nosotros, aunque ello nos hubiera gustado, hablar con alguien del Gobierno”, comentó Almanza.

También indican que el Congreso no se contactó con ellos, siendo esto una de las metas del gremio de Unicachi. “Nuestra protesta ha tenido eco, aunque no hemos conversado con ningún representante del Congreso”, indicó Almanza.