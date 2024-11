¿Por qué esta carrera tiene menos de 500 profesionales titulados en Perú, pese a ser uno de los más solicitados en el sector salud?

La demanda de profesionales en ciertas áreas de la salud en Perú ha aumentado considerablemente en los últimos años, impulsada tanto por el crecimiento poblacional como por el interés en servicios de rehabilitación, atención integral y mejora de la calidad de vida. Sin embargo, una de estas carreras esenciales, a pesar de ser una de las más solicitadas en el ámbito de la salud, cuenta con pocos profesionales titulados en el país. La carencia de especialistas en esta área generaría desafíos significativos para los centros de atención y para los pacientes que requieren de sus servicios.

¿Cuál es la carrera que tiene menos de 500 profesionales titulados en Perú?

La carrera de Terapia Ocupacional en el Perú es la que cuenta con menos de 500 profesionales titulados, a pesar de ser altamente demandada en el sector salud. Según la Asociación de Terapeutas Ocupacionales del Perú (APTOP), existen menos de 500 terapeutas ocupacionales colegiados en el país. Esta cifra se ve agravada en las regiones, donde algunas áreas apenas cuentan con un terapeuta para atender a toda la población.

"En realidad, somos 447 terapeutas ocupacionales colegiados en el Perú y cerca de 400 colegas que tienen el nivel de egresado, pero todavía no han sacado su titulación o no se han colegiado", expresó Milagros Céspedes, jefa de la Carrera de Terapia Ocupacional de la Universidad Cayetano Heredia a La República.

¿Por qué la carrera de terapia ocupacional es poco conocida?

La terapia ocupacional es poco conocida debido a la limitada difusión en comparación con carreras tradicionales como medicina o enfermería. Solo recientemente se ha empezado a promover la profesión, en parte gracias a universidades como Cayetano Heredia, que buscan captar más estudiantes interesados en el servicio comunitario. La falta de información y el desconocimiento entre las familias también son factores que dificultan que los jóvenes elijan esta carrera.

"A veces el joven ya la empieza a conocer y le dice al padre de familia que piensa estudiar terapia ocupacional y como ellos también no lo tienen asociado a algo, entonces dicen no, mejor una carrera conocida, y a veces desestiman o hacen que los chicos, pues, no vuelvan a postular o no intenten postular porque ya tienen también la interferencia de la mamá o del papá", señaló a La República la jefa de la Carrera de Terapia Ocupacional.

La terapia ocupacional en Perú podría ofrecer salarios de hasta 10.000 soles para profesionales titulados. Foto: difusión

¿Cuánto ganan en promedio los terapeutas ocupacionales?

Según Céspedes, los terapeutas ocupacionales titulados en Perú perciben un salario promedio de entre 4,000 y 4,500 soles al mes en el sector público, similar a otras profesiones de salud. Este salario aumenta con la experiencia y las especializaciones, pudiendo llegar hasta los 8.000 o 10.000 soles mensuales. Aquellos con bachillerato pueden ganar en promedio 3.000 soles, lo cual, en algunos casos, desmotiva a los profesionales a completar la titulación.

¿Qué estrategias se implementaron para reducir la brecha de egresados sin titulación?

Universidades como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Cayetano Heredia han implementado métodos alternativos de titulación, como el examen de grado, para facilitar el proceso. Por su lado, Cayetano Heredia ha integrado la titulación en su plan de estudios, de manera que los estudiantes realicen la tesis como parte del programa académico. Estas estrategias buscan reducir el número de egresados sin titulación y así responder a la creciente demanda de profesionales en el sector.

"Nosotros tenemos un programa en Cayetano Heredia de titulación inmediata. Quiere decir que dentro de nuestro plan de estudios, nuestros estudiantes van haciendo la tesis y el último curso que vendría a ser de tesis de diseño e investigación es para titularse. Entonces, eso responde a cerrar las brechas de egresados sin titulación", puntualizó a La República la vocera de la Universidad Cayetano Heredia.