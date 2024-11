Bus de línea La 40 fue baleado en VES y chofer relata momentos de terror: "Rastrilló su arma y me amenazó"

Un bus de la empresa de transporte público Etsafrasa, más conocida por brindar el servicio de la línea La 40, sufrió un violento ataque durante la noche del último sábado 2 de noviembre en el distrito de Villa El Salvador. Un sujeto desconocido disparó hasta en 6 ocasiones contra el vehículo, justo en el cruce de las avenidas Pachacutec con El Sol.

El conductor del vehículo, cuya ruta va desde Carabayllo hasta Villa El Salvador, informó que el hombre le mostró su arma de fuego momentos antes de balear la unidad de transporte público.

"Una persona se acercó por el sardinel, caminando. Rastrilló su arma y me amenazo, empezó a disparar. No me dijo nada, solo rastrilló el arma y disparó", declaró para RPP.

Las balas impactaron rompieron la luna del piloto y contra una de las llantas delanteras del bus. Según el chofer, el bus tenía al menos 4 pasajeros a bordo durante el ataque.

Agentes de la Comisaría PNP Laderas de Villa llegaron al lugar de los hechos para resguardar a la unidad hasta la llegada de los peritos de criminalística. No se registran víctimas o heridos de gravedad.

Una de las balas impactó contra la llanta delantera del vehículo. Foto: difusión

