Adulto mayor culminó su carrera de ingeniería en la UNI tras 51 años: "Tenía que solventar mis propios gastos"

Una historia de superación. A los 75 años, Porfirio Arias Acuña, natural de Cañete, ha logrado cumplir uno de sus mayores sueños: culminar su carrera de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) tras más de cinco décadas. Según comentó en una entrevista, ingresó a la UNI en su primer intento, pues era muy hábil en las matemáticas; sin embargo, se vio forzado a dejar su alma mater en su quinto ciclo de estudio por problemas de salud y falta de apoyo económico.

"En quinto ciclo me agarró una enfermedad y no pude continuar. Abandoné la universidad. Ya cuando me recuperé (mi salud) ingresé nuevamente (a la UNI)pero tenía yo mismo que cubrir mis gastos. Yo vengo de provincia y aquí no tenía familia. Tenía que pagar mi alquiler y eso también fue difícil (para mí)", expresó Porfirio Arias para el canal de YouTube de Robín Amado.

¿Cómo fue para Porfirio Arias retomar sus estudios en la UNI?

Para Porfirio Arias, regresar a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) no fue nada sencillo. Para solventar sus gastos, priorizó su trabajo en Ica, donde, tras años de esfuerzo, logró juntar lo necesario y construir su propia casa. Es así, que decidió retomar sus estudios de Ingeniería Eléctrica.

Aunque esto le costó más de lo debido, pues trabaja y estudiaba a la vez, logró culminar sus 10 ciclos en la UNI. "Inicialmente, yo trabajaba y estudiaba. Pero era un poco dificultoso trabajar y estudiar (a la vez)", señaló.

Porfirio Aria culminó su carrera en la UNI tras 51 años. Foto: captura YouTube/Robin Amado

¿Cuál fue la primera impresión de Porfirio Arias al ingresar a la UNI?

Desde el colegio, Porfirio Arias demostraba grandes habilidades por las matemáticas. Esto le ayudó a ingresar en el primer intento a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Sin embargo, lo que más le chocó fue la gran exigencia que le pedía la casa de estudios, pues en su primer examen de Matemática I sacó 08.

"Yo sacaba 18 y 20 en matemáticas en el colegio (...) pero el primer examen que di en el primer ciclo fue Matemática I. Al día siguiente fui a ver la lista que habían publicado para ver mi nota. Vi que tenía 08 y casi me caigo de espalda porque yo mismo me recriminaba. Eso me sacudió. La nota máxima era 13 y los demás alumnos tenían 05 y 02. Ahí entendí como era realmente la UNI", comentó.