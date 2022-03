Taxista que fue agredido en Punta Hermosa perdió la audición del oído izquierdo

Postrado en una cama, con voz entrecortada y hablando de forma pausada se encuentra el taxista Cesar Guillén, quien fue brutalmente agredido por Guillermo Mendoza Malpartida en Punta Hermosa.

El padre de familia y cabeza de hogar ya fue dado de alta; sin embargo, su estado de salud aún es delicado. Según detalló, no escucha nada del lado izquierdo y continúa con los dolores de cabeza y molestias en la espalda. Asimismo, aseguró que no puede pararse para hacer sus actividades con normalidad.

“Con mi familia me siento mucho mejor. En el hospital me sentía solo. Me abrazaron mis hijas, mi esposa y mis hermanos. Me dan ánimos y fuerzas. Sigo con dolor de cabeza y ya no escucho nada del lado izquierdo”, indicó este miércoles ante Magaly TV, la firme.

Desde su vivienda, el hombre se mostró muy asustado y dijo que no sabe si volverá a trabajar como taxista, ya que le preocupa cruzarse nuevamente con Guillermo Mendoza Malpartida, quien ya ha sido denunciado por tentativa de homicidio calificado.

“No sé si cambiar de rubro o seguir con el taxi. Tengo miedo de que pueda hacer algo contra mi familia. (...) Que la justicia haga lo que tenga que hacer”, aseveró el ciudadano de 46 años.

Les ofrece dinero

En los últimos días, el abogado de la familia se reunió con el imputado. En dicha tertulia, el sujeto les volvió a ofrecer dinero para que desista de la denuncia. “El señor quiere dar 6.000 soles. Pensé que quería indemnizar a este hombre que no va a quedar bien, pero me dijo que solo quería dar dinero. No tiene corazón”, precisó Mario Arribas, letrado penalista.

Ayuda económica

La familia de César Guillen solicita apoyo para afrontar los gastos médicos y de recuperación. Cualquier ayuda puede ser hecha mediante depósito y transferencia a nombre de Mery Axia Guillen Grados , hija de la víctima.