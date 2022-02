COVID-19 en Perú: una seguidilla de renuncias en el Minsa y CMP exige salida del titular de la cartera

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el número acumulado de casos de COVID-19 aumentó a 3 397 637 y los fallecimientos llegaron a 207.536. Asimismo, el sector que encabeza el médico Hernán Condori especificó que, hasta las 10.00 p. m. del miércoles 10 de febrero, se confirmaron 6.404 nuevos casos positivos y 91 decesos en el ámbito nacional.

En tanto la vacunación continúa avanzando y según la entidad de Salud, ya se han aplicado 58 974 341 dosis, de este grupo el 67.7% de la población vulnerable al virus ya ha recibido su tercera dosis.

A continuación te detallaremos todo lo que necesitas saber sobre el avance de la COVID-19 en el país, si habrá o no cambio de ministro y qué sucederá con la vacunación.

En Vivo: Coronavirus en Perú EN VIVO 11 de febrero 2022 08:01 5 regiones con menos del 60% de avance en vacunación En plena tercera ola de la COVID-19 y pese al esfuerzo de las brigadas de salud por llevar la vacunación a más lugares, hay regiones que todavía no llegan al 60% de la cobertura de personas con dos dosis.

Colegio Médico del Perú pide la renuncia de Hernán Condori

Luego que se revelaran las polémicas que giran en contra de Condori sobre ofrecer servicios de obstetra, aunque no cuente con la especialidad, promocionar productos no comprobados científicamente y la investigación por presuntos actos de corrupción. El Colegio Médico del Perú, señaló que no es la persona idónea para ejercer el cargo en medio de la tercera ola de la COVID-19.

“Hemos acordado la inmediata renuncia del ministro de Salud porque las evidencias mostradas en el transcurso del día son demasiado severas, por lo cual esperemos que el presidente tome nota inmediatamente, porque no podemos aceptar a una persona sin las condiciones mínimas para dirigir un tema tan serio como es la tercera ola de la pandemia”, dijo Urquizo en RPP.