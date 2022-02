Jefa de Inmunizaciones del Minsa: Las brigadas de vacunación no nos podemos detener

La jefa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, Gabriela Jimenez Quinteros, publicó en sus redes sociales un mensaje en el que se dirigió a la población en general y a sus colegas. Sobre la ráfaga de renuncias que se dieron en el sector del que forma parte tras la designación de Hernán Condori en reemplazo de Hernando Cevallos, señaló que se debe mantener la calma.

“Sabemos que la población puede estar en dudas e incertidumbre por la coyuntura que se vive en este momento o por algunos mensajes de renuncias. Lo que nosotros tenemos que decir es que estamos en un momento sanitario importante: disminución de la curva de casos COVID-19″.

Resaltó los logros que se han dado gracias a la vacunación hasta la actualidad: más del 70% tienen las dos dosis y el 27% tienen la dosis de refuerzo. Además, ya se pasó el millón de niños vacunados contra la COVID-19.

Ante ello, señaló que, pese a los cambios y los cuestionamientos en el sector Salud, la campaña de vacunación no se puede detener. “ Tenemos metas que cumplir y nosotros no nos podemos detener . Por ellos, por nuestra población, por nuestro futuro. Por la reinserción de la salud, de la educación, por la reinserción económica por un mejor país, por una mejor condición sanitaria. No podemos detenernos, tenemos que seguir avanzando”, expresó dirigiéndose a sus colegas.