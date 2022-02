Aníbal Torres anuncia que evaluará permanencia del ministro de salud, Hernán Condori

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, anunció este viernes 11 de febrero que evaluará la permanencia del ministro de Salud, Hernán Condori. Ello, tras las recientes renuncias en los altos cargos del Minsa por los cuestionamientos en su contra al promocionar el producto Cluster X2 (agua arracimada).

“ Está en evaluación. Donde hay cuestionamientos, pues tiene que haber una evaluación. Se considera que el ministro, cualquiera que sea, y entre ellos el de salud también ”, dijo Aníbal Torres—en declaraciones para RPP— tras ser consultado sobre los cuestionamientos del flamante ministro de Salud.

El primer ministro, durante la entrevista, señaló, además, que por ahora el titular de la cartera, Hernán Condori “no tiene alguna acusación fiscal sobre la comisión de tal o cual delito. Que hay cuestionamientos, los tiene, pero hay también declaraciones a favor”.

En ese marco, Aníbal Torres, pidió que el ministro Hernán Condori trabaje “por el bien del país”, debido a que se debe “respetar el principio de presunción de inocencia”.

“Vamos a tomar en cuenta todas esas cuestiones porque hay pronunciamientos en favor y en contra. Ahora he visto que hay gremios que lo respaldan plenamente en su cargo”, expuso.

Se aferra al cargo

Hernán Condori negó que renuncie al cargo de ministro de Salud. Según dijo: “¿Por qué tendría que renunciar si no estoy haciendo nada malo? (…) Estoy cuatro días en el cargo y no me dejan trabajar. Déjenme trabajar y van a ver los frutos”, dijo a los medios de comunicación.

El ministro de Salud, mencionó que este nunca recetó el producto Cluster X2 (agua arracimada).

“A todos mis colegas médicos, vayan a Chanchamayo, al valle del Perené donde yo trabajo, y sáquenme una receta de esa agua o búsquenme un paciente a quien yo le haya dado esa agua. Me sacan uno y me voy. Hay tanto problemas en el sector Salud y he venido a trabajar”, expuso.