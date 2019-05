Murió paciente que denunció presunta negligencia médica en Hospital María Auxiliadora [VIDEO]

Denis Pedro Zúñiga, el paciente que habría sido víctima de una negligencia médica en el Hospital María Auxiliadora, murió el pasado sábado 25 de mayo. Al hombre, quien había sido operado por un tumor en el estómago en el nosocomio mencionado, se le encontró una gasa y una grapa al interior de su organismo tras la cirugía.

‘’No lo voy a ver nunca ya, todo por una negligencia. Mi esposo ha podido estar mucho mejor, tener una mejor calidad de vida’’, afirmó Mercedes Enríquez sobre Zúñiga. El último viernes, la salud de Denis Pedro se agravó, motivo por el cual fue llevado al Hospital María Auxiliadora, ubicado en San Juan de Miraflores.

‘’Si lo trae al enfermo, usted se expone a que le pueda pasar algo. Será bajo su responsabilidad si lo trae porque como el señor está bajo de defensas puede contraer alguna bacteria acá’’, le señalaron a la familia del paciente en el nosocomio, cuando la salud del hombre agravó y lo llevaron para que sea atendido. Él falleció 24 horas después.

La familia ha tenido problemas para el sepelio, ya que no cuenta con los recursos económicos necesarios. ‘’Mi situación no está bien. Estoy preocupada porque no encuentro nicho para mi esposo’’, señaló Mercedes Enríquez a América.

Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) aseguró que ya ha iniciado las investigaciones del caso. Se ha pedido información a la familia y al hospital denunciado. El organismo técnico indicó que para la quincena del mes de junio ya estaría el informe correspondiente listo. De encontrarse alguna responsabilidad la sanción sería muy drástica.

‘’Se podría aplicar un cierre hasta definitivo del establecimiento de salud e incluso una multa de hasta 500 UIT’’, afirmó la Superintendenta Adjunta de Salud.