Fortaleza y dedicación: la labor de los padres de niños con autismo

Una mañana, Augusto Schaller asistió a un concurso organizado por la ONG 'Soy autista y qué?' en el que los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) presentaban sus mejores pinturas. Pensó que algún día su pequeño Alejandro podría ser parte de este evento, pero nunca imaginó que en poco tiempo, en la cartilla de ganadores, estuviera escrito el nombre de su hijo, al lado, una perfecta reproducción de La noche estrellada de Vincent Van Gogh.

Lloró. Y entre lágrimas, supo que el centro municipal donde estudiaba Alejandro había enviado su trabajo, sin que él lo supiera. Entonces recordó que el proceso no fue fácil, pero valió la pena, pues Alejandro,quien hoy tiene 15 años, dibuja, pinta, pronuncia algunas palabras, lee, escribe, realiza operaciones matemáticas y conoce qué día cayó una fecha de un año en el que ni siquiera había nacido.

“Los padres no sabemos cómo abordar esto. Hacemos lo que creemos mejor, pero no sabemos si también lo será para ellos. Solo por los resultados te vas dando una idea de si estás avanzando. No se trata solo de la persona con autismo, sino de toda su familia”, dice Pilar, madre de Alejandro.

Para Mapy Chávez, experta en autismo y fundadora de 'Alcanzando', “todo niño con autismo aprende. Solo que es una persona que lo hace de manera distinta”.

Ella explica que los principales tratamientos se basan en sesiones educativas apropiadas; sin embargo, no existe una preparación exclusiva, pues, por ser un trastorno, para cada persona es distinta.

El día a día

"Un día desperté creyendo que era una pesadilla. Con mi esposo pensamos que en algún momento se iba a 'curar' hasta que nos dimos cuenta de que no era una enfermedad", cuenta Milagros Huamán, madre de Jimmy, de 18 años.

Hoy, Milagros se encarga de que su hijo sea feliz y está convencida de que las terapias son la principal ayuda para quienes viven con esta condición.

Por las mañanas, Jimmy hace terapias en la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (Omaped) de San Isidro, y en las tardes, tiene una jornada de deportes.

"Todo ello le ayuda a la inducción a la vida. Algunas veces por semana hacemos un taller de pastelería con otros chicos con autismo ”, explica Milagros.

Al igual que ella, Augusto y Pilar dedican su vida para que Alejandro pueda ser cada día más independiente.

"¿El futuro? Complejo. Nosotros tenemos una familia muy pequeña, pues muchos se alejan o deben seguir sus rumbos, y el Estado no nos brinda seguridad. Hoy, a lo único que nos dedicamos es a encontrar esa fortaleza que sabemos que Alejandro posee", finaliza Pilar. ❖

Terapias y actividades a favor del autismo