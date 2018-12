Gobierno triplica presupuesto para lucha contra la violencia hacia la mujer

Según cifras del Ministerio de la Mujer, cada mes se presentan cerca de 11 mil casos de violencia contra la mujer, 366 casos cada día y 15 casos de violencia por hora. Los Centros de Emergencia Mujer recibieron, hasta noviembre de este año, 120 mil casos.

Ante esta situación, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que se ha incrementado en un 300% el presupuesto del Ministerio de la Mujer para combatir esta ola de violencia.

“Nosotros aumentamos un 7%, en promedio, a todo; [pero en] Educación y Salud, un 13%: y para Mujer, 300%; hemos triplicado [el presupuesto] para más cámaras Gesell, en parte a través del Ministerio Público, en parte para el Ministerio de la Mujer y a través del Ministerio de Justicia”, detalló el Jefe del Estado.

El mandatario señaló que su gobierno hace seguimiento a los cada vez mayores casos de agresión y feminicidios, por lo que espera que este problema social sea atendido por todas las autoridades y las familias “con el fin de lograr un verdadero cambio en el país”.

Perspectiva de género

El presidente comentó, en declaraciones para ATV, que no se detendrá la violencia contra la mujer si no se trabaja en el tema educativo desde los colegios y el hogar, para que hombres y mujeres puedan ser tratados con dignidad. Y que afirmar que hombres y mujeres merecen igualdad no es ideología ni un tema religioso. “En conjunto, se hará énfasis en la educación para evitar mayores agresiones de este tipo”, resaltó.

Enfatizó que para combatir el problema, es fundamental que la Policía Nacional del Perú (PNP) traten los temas con seriedad y responsabilidad.



Aseveró también que cualquier comisario que no atienda una denuncia de violencia contra la mujer “será sancionado o destituido”.