Denuncian por presuntos tocamientos indebidos a psiquiatra de conocido hospital

Una madre de familia denuncia que su hija de tan solo 14 años de edad habría sido víctima de tocamientos indebidos por parte de un psiquiatra al interior de su consultorio en el distrito de Ate Vitarte.

La denunciante revela que llevó a la menor de emergencia al Hospital Hermilio Valdizán con el fin que pueda ser asistida por las consecuencias del bullying que sufrió en el colegio. Fue ahí que conoció a Gustavo Santos, un médico residente que luego de evaluarla le recomendó su consultorio personal para seguir con el tratamiento. Cada sesión costaría treinta soles.

El día de la cita, la madre afirma que extrañamente el especialista habría cerrado con seguro la puerta donde atendía a su hija por un lapso de hasta dos horas. No obstante, ella sospechó de dicha actitud, por ello cuando la adolescente salió de la consulta le preguntó qué era lo que había pasado y la escolar le confirmó que sufrió tocamientos indebidos por parte del galeno.

“Yo no hice nada, porqué me hizo tanto daño. Yo fui para que me ayudara, yo no fui para que él se quisiera aprovechar de mi situación (...) El doctor me dijo que me iba a pesar y me dijo que me desvistiera, luego me dijo que me echara a la camilla ”, reveló la menor a ATV Noticias.

Tras este evento, la adolescente regresó al Hospital Hermilio Valdizán en la búsqueda de otro especialista, sin embargo, se cruzó con Santos, quien al ser encarado por la madre de la jovencita negó las acusaciones y hasta se habría reído.

La denuncia ya fue interpuesta contra el psiquiatra y por lo pronto la Fiscalía ya citó a la agraviada para que pueda pasar por la cámara Gessell en la que se tomarán sus declaraciones.

Por su parte, el Hospital Hermilio Valdizán envió un comunicado al citado medio en el que aseguraron que el médico acusado ha sido suspendido mientras duren las investigaciones del caso, el cual ya ha sido remitido al Colegio Médico del Perú y al Comité Nacional de Residentado Médico para que tomen las medidas correspondientes.

El médico responde

En tanto, el psiquiatra sindicado se comunicó con el programa ATV Edición Matinal y negó las acusaciones aduciendo que dentro de la denuncia presentada existen datos brindados por la madre que caen en la irregularidad como la fecha en la que se dio la cita ya que según Santos aquella fue el 21 de octubre y no el 22 como asegura la señora. Asimismo, cuestionó que la denuncia se haya realizado un mes después de los presuntos tocamientos indebidos.

Por otro lado, el especialista negó que haya cerrado la puerta de su consultorio con seguro ya que esta no cuenta con pistillo.

Finalmente, Santos reveló que la primera vez que tuvo contacto con la menor en el Hospital Hermilio Valdizán, ella ya presentaba llanto desconsolado y todo se debería a violencia intrafamiliar y no a bullying como detalla la madre.

El galeno anunció que iniciará medias legales contra la denunciante ya que considera que se ha mancillado su nombre y carrera profesional.