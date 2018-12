Arequipa: Joven estafado por extranjera que conoció por internet habla por primera vez

Un hombre que fue víctima de estafa por parte de una joven venezolana a la que conoció a través de Facebook se ha pronunciado por primera vez desde que su caso se hizo conocido.

Lynen Huamaní Vega de 25 años, quien vive en Arequipa, había señalado a la Policía que él le había depositado cerca de mil dólares a la joven extranjera para que pudiera viajar desde Venezuela a Perú.

Él señaló para América que todo fue una ilusión. ‘‘Yo pensaba que ella iba a venir. Creí en su palabra y deposité poco a poco el dinero. Necesito que me deposites 200 dólares para irme a tu lado: así me decía. Entonces yo le deposité los 200 dólares”, contó Huamaní Vega para el medio.

Asimismo, agregó que la mujer venezolana, que tiene 20 años, lo amenazaba con buscar a alguien más si él no realizaba los depósitos que pedía. “Le deposité más de 970 dólares. Ella siempre me decía: ‘Si no me depositas, entonces me busco otra persona para que pueda ayudarme’. Entonces, yo le dije que ya, que iba a depositarle la plata".

Se supone que el dinero enviado debía ser utilizado para poder tramitar su pasaporte. Sin embargo, esto no llegó a suceder, pues el 23 de noviembre Lynen Humaní se percató de que la joven y su madre lo habían bloqueador de todas sus redes sociales.

El joven arequipeño aseveró para Trome que la supuesta madre de la joven, que incluso lo llegó a llamar ‘‘yerno’’, se llegó a comunicar con él el pasado viernes para reclamarle por la denuncia realizada. Ella le habría dicho que su hija está mal por lo sucedido: ‘‘¿Así piensas casarte con mi hija?".