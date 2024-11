¿Cuándo juega Al Hilal vs Al Sadd EN VIVO por la fecha 5 de la Champions League de Asia 2024-25?

Al Hilal vs Al Sadd EN VIVO juegan este martes 26 de noviembre, desde las 11.00 a. m. (hora peruana), por la jornada 5 del grupo B en la AFC Champions League 2024-25. El partido se disputará en el estadio Jassim Bin Hamad (Rayán), con transmisión vía Disney Plus Premium. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE gratis por internet, sigue la previa en la web de La República Deportes.

¿A qué hora juegan Al Hilal vs Al Sadd?

Desde territorio peruano, el juego Al Hilal vs Al Sadd se podrá seguir a partir de las 11.00 a. m. Para otros países, revisa la siguiente guía de horarios.

México: 10.00 a. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 11.00 a. m.

Bolivia, Venezuela: 12.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 1.00 p. m.

España: 5.00 p. m.

¿Dónde ver Al Hilal vs Al Sadd?

La transmisión del duelo Al Hilal vs Al Sadd estará a cargo del servicio de streaming Disney Plus Premium en Sudamérica.

Al Hilal vs Al Sadd: pronóstico

Estas son las cuotas de las principales casas de apuestas para el Al Hilal vs Al Sadd. El elenco saudí parte como favorito.

Betsson: gana Al Hilal (1,47), empate (4,75), gana Al Sadd (5,50)

Betano: gana Al Hilal (1,50), empate (4,45), gana Al Sadd (5,40)

1XBet: gana Al Hilal (1,53), empate (4,65), gana Al Sadd (5,45)

Coolbet: gana Al Hilal (1,48), empate (4,75), gana Al Sadd (6,00)

Doradobet: gana Al Hilal (1,52), empate (4,75), gana Al Sadd (5,00).

Alineaciones probables de Al Hilal vs Al Sadd

Estos son los posibles equipos titulares de Al Hilal y Al Sadd para el partido por la Liga de Campeones de Asia.

Al-Sadd : Barsham, Otavio, Salman, Miguel, Al-Yazidi, Uribe, Kamara, Cristo, Afif, Giovanni, Mujica

: Barsham, Otavio, Salman, Miguel, Al-Yazidi, Uribe, Kamara, Cristo, Afif, Giovanni, Mujica Al-Hilal: Bono, Cancelo, Koulibaly, Al-Bulawehi, Lodi, Al-Dawsari, Milinkovic-Savic, Malcolm, Leonardo, Al-Dawsari, Mitrovic.

Al Hilal vs Al Sadd: previa

Al Hilal quiere recuperar el liderato de la tabla de posiciones. El campeón de la liga saudí va por su quinta victoria al hilo en esta fase de grupos de la AFC Champions League, pero tendrá un duro desafío de visitante ante Al Sadd, que buscará mantener su invicto en el torneo.

El DT Jorge Jesus seguirá sin poder contar con Neymar, quien se lesionó en este mismo certamen hace tres semanas. Pese a todo, el conjunto azul no extraña al brasileño más allá de que en la jornada más reciente de su campeonato doméstico haya perdido 2-3 contra Al Khaleej.

Historial reciente de Al Hilal vs Al Sadd

Así quedaron los cinco últimos partidos entre Al Hilal y Al Sadd.

Al Hilal 2-3 Al Sadd | 30.07.23

Al Hilal 2-4 Al Sadd | 22.10.19

Al Sadd 1-4 Al Hilal | 01.10.19

Al Hilal 2-1 Al Sadd | 05.05.15

Al Sadd 1-0 Al Hilal | 04.03.15.

