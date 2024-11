César Hildebrandt sobre Dina Boluarte: "Nunca nos va a saciar en su hazaña de estupidez"

El periodista César Hildebrandt se refirió al papel que viene realizando la presidenta Dina Boluarte luego de haberse realizado la cumbre de la Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) entre el 10 y 16 de noviembre. Sin embargo, Hildebrandt relató que, luego de haberse culminado el evento que albergó a los líderes de la Alianza Pacífico, "todo se disolvió y volvimos a la realidad".

"Volvimos al gobierno del Congreso de los delincuentes y la señora impostora, que, en vez de convocar a elecciones cuando su presidente (Pedro Castillo) metió la pata y organizó su propio encierro, se quedó traicionando todo lo que pudo y a todos los que pudo. La señora presidenta, nunca nos va a saciar en sus hazañas de estupidez", comentó.

En esa misma línea, el destacado periodista calificó como "divina" e "inolvidable" la frase de la mandataria Boluarte con relación a que las mujeres del Perú pueden cocinar "con 10 solcitos sopa, segundo y hasta postrecito". De igual manera, el director del semanario Hildebrandt en sus trece destacó la labor de la mujer peruana, quienes "combaten día a día el hambre".

"Así no son las mujeres, (ellas) no están detrás de rolex, ni de gollerías, ni de alhajas, ni de Waykis generosos, no tienen hermanos como Nicanor (Boluarte). Las mujeres combaten día a día el hambre. Parece que (Dina Boluarte) se está burlando con el menú de S/10", resaltó.

César Hildebrandt opina sobre el Congreso, Nicanor Boluarte y la presidenta

En tanto, César Hildebrandt realizó una crítica con respecto a las cifras de la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), que revela que el 82% de la población cree que la corrupción aumentó en los últimos 12 meses y el 91% de los peruanos desaprueba la gestión de la presidenta Dina Boluarte. En ese mismo estudio, la aprobación de Boluarte Zegarra solo alcanzó el 5% por parte de la población.

"No necesitamos un nuevo Gobierno, necesitamos una gran desinfección. Este cáncer nos está matando y hay que extirparlo antes del 2026 o el 2026, pero el próximo gobierno tiene que ser un gobierno de reconstrucción, de desinfección y hay gente que tiene que ir presa. Los que han fabricado este país pro delito, pro crimen tiene que ir presa. Espero estar vivo para verlos", expresó.

Asimismo, el periodista comentó sobre el papel que el Congreso de la República viene desempeñando en cuanto a la materia legislativa luego de que la Comisión de Constitución aprobara el dictamen que busca modificar la ley de organizaciones políticas. Además de restablecer el financiamiento privado a las organizaciones políticas, la iniciativa legislativa — que tendrá que ser aprobado en el Pleno del Hemiciclo — propone elevar el tope de cada aportante a un partido político hasta 200 UIT, equivalente a S/1.3 millones.

"Díganme ustedes si no tengo algo de razón cuando digo que necesitamos un jumbo fumigador, necesitamos una gran desinfección", lamentó.