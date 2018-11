Barrios: “En delitos de violación el testimonio de la víctima es clave”

La red de corrupción instalada en el sistema de justicia, conocida en julio pasado, permitía que se negocien sentencias para favorecer a distintos acusados, incluso a violadores de menores.

A meses de ese escándalo, los magistrados que integran el Pleno Casatorio Penal se encuentran revisando dos fallos que fijaron jurisprudencia sobre la materia, ambos emitidos por una sala que integraba el exjuez supremo César Hinostroza.

De modo general, explica la jueza suprema Elvia Barrios, quien preside la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, lo que se busca es establecer criterios interpretativos para que, desde una perspectiva libre de estereotipos, los operadores de justicia conduzcan sus procesos de forma adecuada.

En ese marco, añade, los jueces deben tener claro que, mediante acuerdos plenarios previos, se ha determinado que el testimonio de la víctima “se erige como una prueba fundamental” para acreditar los delitos de violencia sexual, siempre que cumpla con algunos supuestos, entre ellos la verosimilitud y la ausencia de ánimo espurio.

Esta declaración, además, debe realizarse una sola vez dentro de una cámara Gesell para evitar la revictimización.

La primera casación revisada es la N° 292-2014-Áncash. Trata de un caso de violación con posterior embarazo. En ella se estableció que los jueces no pueden sentenciar a los acusados sin antes valorar la prueba de ADN, pues de lo contrario se limitaría su derecho a defenderse.

Según explica Barrios, la prueba de ADN no siempre funciona como elemento definitivo para demostrar la responsabilidad del abusador. La jueza propone un ejemplo para ilustrar este punto:

“Una mujer es víctima de una agresión sexual. Hace la denuncia. A las semanas puede haber tenido relaciones consensuadas. Como consecuencia de alguno de los actos queda embarazada. Allí la prueba de ADN no puede descartar per se que ella no haya sido víctima de violación”, explica.

La segunda casación aludida es la Nº 335-2015-Del Santa, en la que se determinó que los juzgadores pueden atenuar la sanción a los violadores cuando son “sujetos de responsabilidad restringida”, es decir, cuando tienen entre 18 y 21 años; o cuando la víctima está cerca de cumplir 14 años.

Al respecto, Barrios señala que “es un tema bastante sensible” que deberá debatirse entre los magistrados, pero es enérgica al señalar que “ningún consentimiento de una menor de 14 años es válido, absolutamente ninguno”.

En cualquier caso, lo que corresponde es buscar las "pruebas periféricas" que permitan corroborar la declaración de las víctimas, como el reconocimiento médico legal y las pericias psicológicas, considerando que dichos elementos tampoco son concluyentes.

“¿Qué pasa si el reconocimiento médico legal dice que hay ausencia de lesión física, que la menor tiene himen dilatable o que no hay circunstancia médica que pruebe la agresión? Por eso no necesariamente se debe exigir la presencia de lesiones vinculadas a la violencia sexual”, explica.

La magistrada añade que tampoco se puede exigir precisión en el relato del delito, pues, al ser la violación una experiencia traumática, la mente puede "borrar" o confundir detalles. Lo mismo ocurre con las víctimas de violaciones sistemáticas, que suelen presentarse en ámbitos familiares.❧

FECHA FIJA

El Pleno Casatorio penal emitirá sus sentencia el próximo 18 de diciembre, según anunció su coordinador, el juez supremo César San Martín.

Dicha fecha es "inaplazable", según dijo Elvia Barrios. La sesión inaugural se realizó el pasado 7 de noviembre en el Palacio de Justicia.

Es necesario “deconstruir” a los jueces