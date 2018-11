Ministerio Público no da píldora del día siguiente a víctimas de violación

El pasado 20 de enero, la adolescente de iniciales X. H. P., de 14 años, llegó acompañada de su mamá al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Miraflores. Ese día, los oficiales vieron a una menor nerviosa y confundida. Su madre aseguraba que había sido violada por un joven mayor de edad.

La noche anterior, X. H. P. había salido con un grupo de muchachos a tomar cerca de su barrio. Como parte de un juego de retos, bebió más de la cuenta hasta perder el conocimiento. Horas después, ella apareció en la cama de un hotel con uno de los muchachos. "Tengo dolores en el cuerpo. No recuerdo si tuve relaciones con él", contó en su manifestación policial.

La víctima pasó por el Instituto de Medicina Legal y se determinó, a través de los exámenes de 'defloración reciente', lo que confirmaba: había sido ultrajada. Sin embargo, el médico legista que la atendió no le brindó un anticonceptivo oral de emergencia (AOE), pese a que estaba en el plazo de las 72 horas para evitar un embarazo. Tampoco le informó que tenía derecho a acceder de uno en un centro de salud.

Otro caso. En una camilla del hospital María Auxiliadora, en San Juan de Miraflores, se encuentra la adolescente de iniciales R. P. T., de 13 años, internada en emergencia por una hemorragia vaginal. La fiscal de familia que tomó su caso registró que la menor había sido ultrajada por uno de sus vecinos tras haber bebido con él y otro grupo de amigos. La menor llevaba casi 24 horas de haber sido abusada y nadie en el hospital le había informado que podía acceder a las pastilla oral de emergencia para evitar un embarazo no planificado.

Y es que la información y entrega de esta píldora por parte de los centros de salud y del Instituto de Medicina Legal a las víctimas de abuso sexual es un deber del Estado y un derecho de las mujeres. Sin embargo, no se cumple.

Incumplimiento de ley

Según el artículo 59.1 del Decreto Supremo 009-2016, de la Ley N°30364 que previene, sanciona y erradica la violencia contra las mujeres, ordena al Instituto de Medicina Legal y a los centros de salud que tengan insumos, equipos de emergencia para casos de violación sexual e informar sobre el derecho a recibir tratamiento frente a enfermedades de transmisión sexual, antirretrovirales y el AOE.

Sin embargo, pese a que ya ha pasado más de un año de este decreto supremo, el Instituto de Medicina Legal no cuenta con el AOE para entregar a las víctimas de violación sexual cuando acuden a realizarse el examen médico legista ni tampoco se les informa que existe este medicamento para evitar un embarazo. Esto, debido a que el Ministerio Público no ha pedido la píldora al Ministerio de Salud (Minsa).

Al respecto, el Ministerio Público, a través de la oficina de Imagen Institucional, precisó a este diario que no es competencia del Instituto de Medicina Legal distribuir dicha píldora ni tampoco realizar labor asistencial como sí lo hacen los centros de salud.

No obstante, la fiscal de familia Violeta Cristina Gómez Hinostroza hizo una observación de incumplimiento de la ley y explicó que el Ministerio Público no ha dado tampoco una directiva para que Medicina Legal cumpla con la distribución de la píldora a las víctimas de violencia sexual en el plazo de las 72 horas.

Recordó que "negar la provisión de los anticonceptivos de emergencia a las víctimas de violación es una forma de violencia y discriminación contra la mujer y que el embarazo por violación es un embarazo forzado". "El Ministerio Público debe pedirlo al Minsa, ya que ellos tienen la dotación de este anticonceptivo".

Según el Minsa, sí se distribuye el AOE a los establecimientos de salud a nivel nacional desde que en el 2016 se autorizó por medida cautelar.

En un recorrido que realizó este diario a centros de salud del Minsa como las postas Los Libertadores (San Martín de Porres) y Primavera (Los Olivos) se conoció que sí contaban con el AOE y que se los daban a víctimas de violación sexual o a quienes no habían usado un método anticonceptivo.

Desabastecimiento

Una situación contraria ocurre en Lima sur. En el centro de salud Buenos Aires de Villa (Chorrillos), el área de farmacia no cuenta con la pastilla.

De igual modo, en el Centro Materno Infantil de Chorrillos, el área de planificación familiar confirmó que no tienen este insumo, pero sí con otros métodos anticonceptivos.

La fiscal Violeta Gómez también comprobó en marzo último que en el Centro Materno Infantil ya se reportaba desabastecimiento. El personal de salud le informó que aplicaba el método de 'yuspe' que consiste en administrar dos pastillas anticonceptivas.

Violeta Cristina Gómez es una reconocida abogada defensora de los derechos de la mujer y es fiscal de familia de Chorrillos. En el 2016 logró que el Primer Juzgado Constitucional de Lima dictara una medida cautelar a favor de la entrega gratuita del AOE por parte del Ministerio de Salud a los centros de salud públicos.

SENTENCIA tarda

Esta política de salud fue restringida por una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del año 2009, debido a que consideraba que existía una "duda razonable" sobre la naturaleza abortiva del levonorgestrel (principio activo de la píldora anticonceptiva).

Si bien hay una medida cautelar a favor de la distribución del AOE en los centros de salud, al Primer Juzgado Constitucional de Lima aún le falta emitir una sentencia. Se espera que este fallo sea a favor del AOE.

Se debe precisar que la ONG 'Ala sin Componenda' busca que la pastilla no vuelva a ser repartida al considerarla abortiva y en estos años ha venido dilatando el proceso.

Susana Chávez, de Promsex, recordó que al no haber una sentencia firme hay implicancias, ya que la medida cautelar es algo provisional. "El Estado no puede asignar recursos de manera definitiva para que el AOE esté al alcance de todos los establecimientos y no puede hacer una política firme de anticoncepción".

En el Perú, solo de enero a setiembre último se han reportado más de 8.404 violaciones sexuales a nivel nacional con mayor porcentaje en niñas de 6 a 11 años, así como adolescentes entre 12 y 17.

Lima, Arequipa, Cusco, Junín, Ayacucho figuran como las regiones con altos índices de violencia sexual, según las últimas cifras del Ministerio de la Mujer, reportadas a través de los Centros de Emergencia Mujer (ver infografía).

La institución que también se mostró a favor fue la Defensoría del Pueblo, la cual exhortó al Ministerio Público a brindar información sobre el AOE dado que así lo dispone la Ley N°30364. También pidió al Minsa garantizar el abastecimiento de la píldora a través de los centros de salud.

"Debe hacerlo sobre todo cuando se trata casos de violación sexual en los cuales se corre el riesgo de un embarazo no deseado y los centros de salud, en cumplimiento de la medida cautelar, deberían proveerla de manera gratuita".

La Defensoría del Pueblo recordó que no garantizar la distribución gratuita en los centros de salud afecta el derecho a la igualdad y es un acto de discriminación al permitir su venta solo en privados.

En tanto, el penalista Mario Amoretti recordó que el Ministerio Público requiere de mayor presupuesto para cumplir con la ley. "No se podría sancionar penalmente a nadie puesto que no se le dan los insumos necesarios al Instituto de Medicina Legal porque al Ministerio Público no le dan dinero", remarcó.

faltan Cámaras gessel

Otra de las dificultades que afrontan las víctimas de violencia sexual menores de edad, en Lima, es la falta de la cámara Gessel, lugar donde un psicólogo forense interroga a una menor una sola vez.

En Villa El Salvador solo hay una cámara Gessel y se reportan demoras de hasta tres meses en la atención del niño o adolescente. Por esta razón, en algunos casos de mucha urgencia, las declaraciones se dan en comisarías o fiscalía.

Sin embargo, esta circunstancia da lugar para que abogados de los violadores se opongan a la realización de la declaración en comisaría o cuestionan la validez dado que las declaraciones de los menores de edad se deben realizar obligatoriamente en cámara Gessel, según la ley.

La fiscal Gómez dijo que incluso el juez penal puede ordenar que se realice nuevamente la entrevista en cámara Gessel al considerar que no es válida la entrevista en comisaría o fiscalía. "La falta de cámaras genera la revictimización del menor violado sexualmente", aseveró. Espera acciones.❧

en cifras

3

Esta es la ubicación que ocupa el Perú en el mundo por altas cifras de violaciones sexuales y feminicidios.

2017

Ese año se registraron 134 feminicidios y 17.182 denuncias de violación sexual.

TEMAS

Impresa