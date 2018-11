Más de 200 empresas de servicios de Cusco se capacitan para exportar

Los días 8 y 9 de noviembre se desarrollará el Programa Regional para la Incorporación y Promoción de Empresas de Servicios (PRIPE), para identificar y promover la oferta de las empresas de servicios de la región Cusco con alto potencial exportador.

La actividad, impulsada por PROMPERÚ, espera convocar la participación de 250 empresas entre exportadoras, potenciales exportadoras e interesadas en exportar.

Como parte del programa, las firmas podrán conocer las oportunidades que hay en el mercado internacional para sus servicios y recibir información de las “clínicas especializadas”, donde los expertos harán un análisis de su potencial exportador. Cabe resaltar que entre 2005 y 2016 la tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones de servicios alcanzó 10.7%. Eso generó un alza importante, al pasar de US$ 2 289 millones a US$ 6 312 millones. El 2017, la cifra se incrementó a US$ 7 394 millones. En 2021 esperan llegar a US$ 13 000 millones.