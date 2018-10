Municipio de Arequipa ajustó las bases del SIT a la medida de transportistas

Son las 11 de la mañana del 27 de febrero de 2018. Un grupo numeroso de transportistas está en el despacho de alcaldía de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Los atiende Alfredo Zegarra Tejada. Juntos concertan su participación en la licitación de una de las rutas del Sistema Integrado de Transportes (SIT).

Se acuerda que se presentarán en la licitación de la ruta principal del sistema de transporte. También que recibirán el "asesoramiento técnico - empresarial" de Lizardo Calderón, uno de los consultores del SIT. Zegarra añade que ese apoyo que tendrán de parte del edil es para que "no venga otra empresa y les gane". Estas conversaciones quedan registradas en audios difundidos ayer por La República.

La conversación se corta, hay un problema: Alfredo Zegarra dejará la alcaldía en unos meses para postular al Gobierno Regional de Arequipa, por lo que debe renunciar al cargo. Lo más probable es que la licitación a la que se quieren presentar se realice cuando asuma la alcaldía la primera regidora Lilia Pauca Vela.

Un transportista identificado como Víctor le pregunta a Zegarra: "¿Va a seguir hasta el último, verdad? ¿Hasta el último proceso? ¿O después se va a mandar a la región y nos va a dejar?". Zegarra responde señalando: "Nosotros acá seguimos. Acá el comando nunca muere, porque nosotros tenemos un compromiso de trabajar hasta el 31 de diciembre, sea cual fuera la situación. La idea es sacar adelante todo el proceso".

Tras la reunión, pasan 38 días y Alfredo Zegarra renuncia a la alcaldía para lanzarse de candidato a la región por Arequipa Renace. En su lugar se quedó Lilia Pauca.

Irregularidades que habría en el proceso de licitación de la troncal del SIT indicarían que el exalcalde hizo lo posible por cumplir su promesa, siendo Lilia Pauca la alcaldesa.

A ello se suma un audio de los transportistas con el consultor Lizardo Calderón. En este se habla de modificar ligeramente las bases del proceso para ayudarlos.

Flexibilidades

En junio pasado se convoca a la licitación de la ruta troncal del SIT. Este trayecto va del Cono Norte al Sur en una vía exclusiva. Se licita solo esta ruta porque el exalcalde dejó sin efecto la concesión entregada a la empresa Transacacia, a pedido de los transportistas. Así lo afirma Zegarra en los audios.

Esta convocatoria fue observada por el Colegio de Arquitectos por existir irregularidades jurídicas. Estas se darían con el objetivo de beneficiar a algunos empresarios que estuvieron en las reuniones de febrero pasado con Zegarra.

La primera observación es que las bases integradas del proceso se cambiaron a través de la circular 08-2018. Allí se modifica el requisito que exigía que el contrato de gestión de las empresas conformantes de un consorcio estuviera inscrito en Registros Públicos. En cambio, lo que solicitaban ahora era que esta formalidad solo fuera certificada por un abogado.

Otra modificación que se hizo a las bases sirvió para cambiar el requisito donde se exigía tener un socio internacional especialista en trasporte masivo, flexibilizándolo por un socio nacional con experiencia en troncales.

De estas modificaciones se habla en los audios de Zegarra y Lizardo Calderón de febrero pasado. "Que mejor que sean empresas de Arequipa que estén manejando todo, para mí particularmente siempre ha sido mi deseo", señala Zegarra en su despacho.

Reunión con Lizardo

Los transportistas se reunieron 2 veces con Zegarra, luego él los derivó con el consultor del SIT, Lizardo Calderón. Este los recibió en la sede del Palacio Municipal de la Plaza de Armas. Durante la reunión, un empresario le pregunta si podía recibir apoyo en las bases.

A lo que Calderón responde: "Las bases, en esencia, como les comentaba la vez pasada, como espíritu, tienen que seguir siendo lo mismo. Lo que te puedo variar son los montos de participación extranjera y local, el tema de experiencia, por allí se me ocurre algo que te puedo variar".

Lizardo Calderón les señala que si se realizan modificaciones en las bases deben ser pequeñas, ya que los transportistas le pedían cambiar el monto de la carta fianza de S/ 1 millón 200 mil, que se requiere como garantía para empezar operaciones. La mayoría de empresarios reunidos tenían pequeñas empresas.

El testimonio de uno de ellos señala que pocos se llegaron a presentar, porque algunas empresas pequeñas no tenían las condiciones para presentarse a la troncal. Solo dos empresas de ese grupo llegaron a comprar bases, pero la que se mantuvo y podría ganar la licitación de mañana es la empresa El Pacific. Se unió con Los Canarios de Arequipa, Viatrans SAC y Transportes Integrados SJL de Lima para participar de esta licitación. Si no se hubieran modificado las bases, este consorcio no podría competir.

El abogado Juan Carlos Rebaza señala que estas bases de concesiones del SIT están llenas de irregularidades y que su alteración podría generar la anulación del proceso.

Otra irregularidad es que el comité de licitación varió el cronograma del concurso cuatro veces, ampliando el periodo para la presentación de propuestas por parte de los empresarios. Estos cambios causaron retrasos en el proceso.

El factor Marcos Hinojosa

El cuestionado hombre de confianza de Alfredo Zegarra, Marcos Hinojosa, reaparece en el escándalo. En las grabaciones, el exalcalde de Arequipa señala que Hinojosa fue el nexo con los transportistas para la cita donde les ofrece la ruta troncal C1B del SIT. La voz del exfuncionario municipal, investigado por presuntos cobros de cupos a dueños de prostíbulos, también aparece en la reunión.

En el audio, Zegarra indica que Hinojosa contactó a “Víctor” en el contexto de las protestas de los transportistas que quedaron fuera del SIT.

“Le digo a Marcos (Hinojosa): quiero hablar con Víctor, ¡qué pasa! Yo no sabía nada (de las protestas)”, menciona la exautoridad.

Transportistas presentes en la reunión señalan a “Víctor” como Víctor Mendoza Palomino, gerente de la empresa Dakar. Refieren que este los buscó con la propuesta de reunión de Zegarra y la posibilidad de participar en la licitación.

Mendoza niega ser “Víctor”, tampoco quiso declarar sobre su vínculo con Hinojosa. En un audio publicado en agosto del 2015, un extrabajador edil sostiene que “Mocho” (como apodan a Víctor Mendoza) pagaba sobornos a Marcos Hinojosa cuando este era gerente de Transportes de la comuna provincial para que deje circular a unidades de la empresa Travic, pero con resoluciones falsas.

Marcos Hinojosa vuelve a ser mencionado por Víctor en la reunión con el coordinador técnico del SIT, Lizardo Calderón, donde conversan sobre el asesoramiento para la licitación de la troncal. “(Queremos) ganar, somos sinceros, ¿pero usted nos puede hacer el estudio? Porque hablé con el señor Marcos (Hinojosa) y me dijo que usted nos puede ayudar”, dice Víctor en la grabación.

AUDIOS:

El papel de Lizardo Calderón en el SIT

Extracto de audios

Lizardo Carderón: Miren, donde manda capitán, no manda marinero. Yo estoy acá muchos años en el sistema porque trato de las decisiones políticas, aterrizarlas técnicamente y que me la aprueben. Entonces hay una decisión del alcalde... creo que a la mayoría recién los conozco.

Mujer: Porque nosotros quisiéramos hacerlo rápido (...) usted, basado en la experiencia de los demás consorcios, podría decirnos qué errores no debemos cometer para tampoco alargar esto del proceso.

Lizardo: Sí, porque por lo que he escuchado van a tener competencia, no van a ser únicos...

Victor: ¿Competencia? ¿Quiénes?

Lizardo: Se van a presentar otros también.

Víctor: Pero...

Lizardo: Mi reflexión hacia dónde va, no va hacia que van a perder, sino mi reflexión va a que tienen que hacerlo bien.

Hombre: Así es.

Lizardo: No van a estar solos.