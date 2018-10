"Sí conocía a ese sinvergüenza (a Abdón Rodrigo)"

Arequipa. El exgerente de Seguridad Ciudadana del Municipio de Arequipa es investigado por cobrar coimas a prostíbulos para que estos sigan funcionando. Hinojosa ayer se apareció en la puerta de la Fiscalía dando entrevistas a periodistas. Pese a las pruebas que lo sindican, Hinojosa se declara inocente.

¿Qué tiene que decir sobre el pedido de investigación preparatoria que formalizó el fiscal de corrupción de funcionarios en su contra por las acusaciones de cobro de cupos?

Primero, quiero reconocer a los amigos que me llamaron manifestando su preocupación. Uno de ellos me advirtió que tendría este tipo de problemas al tratar de luchar contra estas mafias, son tres mafias. Este amigo me dijo que esta gente tiene nexos en todas partes.

¿Pero sobre la investigación del fiscal?

Niego, rechazo. En una manifestación a la policía, esta señora (Amparo Tapia, alias Tía Pocha y dueña de prostíbulos) indicó que no me conoce, solo de la televisión. Lo mismo, los administradores y los de seguridad. Todos dicen que no me conocen. Jamás pude haberle pedido algún dinero. Si hubiera sido así, ¿las pruebas?

Hay testigos a los que pudimos acceder y que aseguran que usted sí cobraba a los prostíbulos...

Ese señor (Abdón Rodrigo, otro dueño de un prostíbulo) presenta en julio un documento sin firma ni DNI. Si no pudo ingresar su denuncia, por qué no la volvió a poner (en el documento, Rodrigo asegura haberle dado a Hinojosa 40 000 soles para que funcionen burdeles de Av. Jesús).

Un testigo protegido y Rodrigo dicen que se le pagaba a usted en su oficina de Seguridad Ciudadana.

Les pido a ustedes, dejemos que el Ministerio Público y el Poder Judicial hagan su trabajo.

¿Reconoce usted al señor Abdón Rodrigo?

A este sinvergüenza sí lo conozco, porque se presentó en la municipalidad con un proyecto para centros de esparcimiento y diversión. Es más, tuvimos una reunión ahí.

¿Entonces lo conoce?

En la municipalidad. No solo yo, también un asesor del alcalde. Estuvieron 13 señores de centros nocturnos.

¿Y sobre el audio entre Jorge Laurel y Raúl Mejía, gerente de Fiscalización? Hablan de cómo repartían el dinero con Marco Suárez, mano derecha de usted.

Ese señor Laurel es un fanfarrón. Dice que lo escuchó de un sereno, que identifique a ese sereno. Él tendrá que probar. Para mí ha sido una fanfarronería de él mencionar eso.

También se dice que usted se reunía con los serenos cuando era gerenta Patricia Torreblanca.

No, rotundamente no. A cuenta de qué me tendría que reunir con ellos. No se ajusta a la verdad.

¿Por qué los centros nocturnos El África y Amanecer siguen funcionando?

Yo los cerré. Y ustedes (La República) nunca publicaron nada de eso. Si siguen funcionando, es cosa de fiscalización.