Roberth Orihuela Q.

El exalcalde de Arequipa, Alfredo Zegarra Tejada, apenas ha tenido tiempo para superar su derrota electoral en la urnas el pasado 7 de octubre. Quedó tercero, a más de 5000 votos de Javier Ísmodes, su antiguo aliado. Ahora le espera una contienda más larga y costosa que la política, pues está en juego su libertad y una reparación civil de un millón de soles. Ayer, el juez Juan Pablo Heredia, del Segundo Juzgado Unipersonal Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, instaló el juicio contra el exalcalde Zegarra, nueve regidores y tres funcionarios del Instituto Municipal de Planeamiento (Impla) por el presunto delito de responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos. Esto por la aprobación del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM). Con este documento, se permitió la depredación de varias zonas agrícolas y se puso en peligro otras 400 hectáreas de la ciudad consideradas paisajísticas. La modalidad fue el cambio de uso de tierras agrícolas para ser urbanizadas. La imputación la hizo la fiscal Carolina Cáceres, especialista en materia ambiental. Pide cuatro años de prisión suspendida, siete años de inhabilitación para ejercer cargo público y una reparación civil de un millón de soles para los acusados. LOs alegatos El argumento clave para la fiscal es que el PDM nació muerto, puesto que los técnicos y autoridades ediles, como Zegarra, y funcionarios que participaron en la elaboración y aprobación del PDM no hicieron caso al Inciso 2 del Artículo 195 de la Constitución Política. Este refiere que los planes de desarrollo que promueven los gobiernos locales deben ser "concertados con la sociedad civil". "No hubo participación activa de los municipios distritales, ni de instituciones como el Ministerio de Cultura, Salud o del Ambiente. Entonces, no hubo participación ciudadana", indicó la fiscal durante la audiencia de instalación del juicio. Además de esto, Cáceres indicó que el PDM no cumple la función primordial del uso sostenible del suelo con aptitud agrícola, según indica el Artículo 91 de la Ley General del Ambiente N.° 28611. La fiscal también probará que el PDM fue aprobado con un sospechoso apresuramiento en una sesión extraordinaria del Concejo Municipal el 14 de enero de 2016. "No se levantaron observaciones del Colegio de Arquitectos y la memoria del PDM, entregada a los regidores, es distinta al informe original entregado por la consultora que diseñó el PDM", agregó. Se defiende A su salida de la audiencia, el exalcalde Zegarra aseveró que la fiscal Cáceres no conoce la administración pública ni las atribuciones de los funcionarios públicos y especialistas. Aseguró que el municipio provincial no da autorizaciones para la construcción de proyectos urbanos, sino los municipios distritales; por ello, la comuna provincial no tiene culpa de que se deprede la campiña. "El PDM es para todos, no para algunas personas. Además, las leyes (como lo es una ordenanza de aprobación del PDM) no se penalizan", aseguró el exedil. Agregó que la acusación de la fiscal tiene varias falencias que harán que se caiga el juicio.❧

Procurador municipal no fue incluido en juicio

Al inicio de la audiencia, los abogados defensores volvieron a insistir en la inclusión de la procuraduría municipal como tercero civil responsable. Pero el juez declaró infundado el recurso de reposición.

El argumento fue que el juez de investigación preparatoria es el que define las partes procesales. Y esto ya se saneó en dicha etapa del proceso incluso con una ratificación.

Ahora, los abogados de Zegarra y el resto de ediles expondrán sus alegatos de defensa en una próxima audiencia, la cual será programada para las próximas semanas.