Juez prohíbe que candidato Rivera se acerque a presunta víctima de abuso sexual

El titular del Primer Juzgado de Familia, Néstor Puma Salazar, dispuso la mañana de este viernes, que el candidato a alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez, se mantenga lejos de la conductora de televisión que lo denunció por presunta violación sexual.

Se trata de medidas de protección y preventivas ordenadas tras la rápida intervención del Servicio de Atención Urgente del Ministerio de la Mujer ante el Poder Judicial. Las partes acudieron al juzgado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, donde además el juez Néstor Puma indicó que Rivera debe mantener su distancia de dos cuadra.

Mientras la presunta víctima, Carolina Castillo, acudió a la cita con su abogada; el denunciado de 51 años se presentó con 3 defensores. Al término de la audiencia, Rivera salió de la sede judicial de Arequipa por una puerta especial de uso del personal judicial.

De acuerdo al documento que firmaron los involucrados, el ex árbitro de fútbol no podrá acercarse a 2 cuadras del domicilio de la denunciante, tampoco puede buscarla en forma personal, ni por chat, redes sociales, etc. Tampoco deberá ejercer violencia física ni psicológica contra Castillo. En caso de incumplimiento, Víctor Hugo Rivera podría ser denunciado por desobediencia a la autoridad.

El documento que ambos firmaron, señala que ninguno se puede referir a la otra persona ni en términos positivos ni negativos. La medida fue apelada por la defensa del candidato. Tiene tres días para fundamentar su recurso de apelación.